Это не ваши деньги

В четверг, 16 февраля, после публикации очередной отчетности Минфина США российские СМИ огорошили россиян тем, что на исходе года СВО и в ожидании уже десятого по счету пакета санкций Центральный банк России не только не забрал все, что можно, «оттуда», зализывая раны после весьма болезненной заморозки половины народной кубышки, но и продолжает, как те мыши с кактусом, вовсю покупать американские облигации. В глазах патриотические настроенных, но далеких от хитростей мирового финансового рынка граждан это выглядит очень двусмысленно. Выходит, мы как бы даем в долг США, а они на эти деньги... Дальше — кому что рисует фантазия.

Объем владения нашим Центробанком облигациями американского казначейства солиден. В целом на уровне чуть выше $2 млрд он держится с марта. В декабре — это стало известно из отчетности — на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $104 млн, на краткосрочные — $525 млн.

Однако тут стоит объяснить. Дело в том, что деньги, на которые ЦБ РФ покупает американские (да хоть какие угодно) облигации, — это не деньги Банка России. Это деньги владельцев сбережений, российских физических и юридических лиц, которые открыли валютные счета в российских банках.

Для того чтобы существовала возможность всегда вернуть владельцам деньги с этих счетов, финансовый регулятор требует от банков резервировать часть этих вкладов. Например, с 1 марта 2023 года ЦБ РФ повысит нормативы обязательных резервов в валюте до 7%. На 1 июня запланирован второй этап повышения до 8%. Взял 100 долларов у человека — будь любезен, зарезервируй 8 долларов «на всякий случай», вдруг что-то пойдет не так. Поэтому, когда Иван Нефтяников продаёт на 100 долларов нефти и кладёт их в российский банк, тогда, чтобы с этими деньгами ничего не случилось, ЦБ забирает несколько долларов и покупает на них американские облигации.

Так что золотовалютные резервы — это не собственность ЦБ РФ, которой он может рисковать, а всего лишь активы в распоряжении ЦБ РФ, проще говоря — средства во временном управлении. Поэтому ЦБ РФ поддерживает в составе золотовалютных резервов валютные инструменты в нескольких наиболее ликвидных валютах, отдавая предпочтение государственным обязательствам, и в физическом золоте. И что бы там кто ни говорил, доллар — это самая большая валюта по доле в международных расчетах, а казначейские облигации США — это самый ликвидный в мире финансовый инструмент.

При этом надо помнить, что «российские резервы» растут в первую очередь за счет превышения сумм в валюте, вырученных за экспорт, над суммами в валюте, потраченными на импорт.

То есть — условно Иван Нефтяников вывез нефти на 1000 долларов, 1000 долларов пришли в страну, осели на его счете в банке, дальше Петр Продавцов решил купить смартфоны на 500 долларов, купил у банка эти 500 долларов (а банк купил эту сумму у Ивана Нефтяникова, чтобы не брать на себя риски открытой валютной позиции), 500 долларов ушли за границу.

В итоге осталось — 1000 минус 500 равно 500 долларов на счетах у банка, банк держат эти доллары на своих счетах в ЦБ, ЦБ держит их, в частности, в американских облигациях… А в чем еще-то? То есть еще раз: резервы — это не средства ЦБ, это, не учитывая частности, средства Ивана Нефтяникова. Ну и конечно условного Сидора Покупателева, который внутри страны просто купил себе валюту и тоже держит в банке.