Новый съезд с КАД под Всеволожском должен появиться в 2025 году

Администрация Всеволожского района Ленобласти намерена внести изменения в проект планировки территории Всеволожска, который будет включать новую трассу. Возле районного центра в ближайшие годы планируют построить еще один съезда с кольцевой автодороги Петербурга.
Новый съезд с КАД появится возле аэропорта «Ржевка» к 2025 году, сообщает 16 февраля пресс-служба администрации Всеволожского муниципального района. Дорога пройдет до перекрестка Колтушского и Южного шоссе и должна будет разгрузить Колтушское шоссе и Дорогу жизни. Соответствующее решение об изменении проекта планировки территории Всеволожска будет принято в сентябре 2023 года.
В администрации добавляют, что против строительства съезда по запланированному маршруту выступают жители нескольких домов на Аэропортовской улице, которые не хотят, чтобы дорога от КАД пролегала под их окнами. «Если полностью менять проект и передвигать дорогу, понадобится ещё много лет и большие суммы денег», — отмечают в пресс-службе.