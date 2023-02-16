Места можно будет выбрать. Правительство выделит миллиард на поездки по стране для школьников

Российское правительство выделит 1 млрд руб. на субсидии 29 регионам. Средства позволят компенсировать затраты на организацию экскурсионных поездок по стране для детей. Об этом 16 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



По его словам, кабмин расширит туристическую программу для школьников, благодаря которой учащиеся смогут совершать короткие поездки по родному краю или соседним регионам. Это позволит им лучше познакомиться с их историей, традициями и культурными особенностями.

Деньги, по словам Мишустина, направят тем российским субъектам, которые специально разработали такие поездки для детей. Уточняется, что ребята и их родители смогут сами выбирать направления и места.