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    Места можно будет выбрать. Правительство выделит миллиард на поездки по стране для школьников

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    Российское правительство выделит 1 млрд руб. на субсидии 29 регионам. Средства позволят компенсировать затраты на организацию экскурсионных поездок по стране для детей. Об этом 16 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, кабмин расширит туристическую программу для школьников, благодаря которой учащиеся смогут совершать короткие поездки по родному краю или соседним регионам. Это позволит им лучше познакомиться с их историей, традициями и культурными особенностями.

    Деньги, по словам Мишустина, направят тем российским субъектам, которые специально разработали такие поездки для детей. Уточняется, что ребята и их родители смогут сами выбирать направления и места.

    Программа была запущена в 2022 году как пилотный проект и, по словам премьер-министра, стала очень востребованной. Тогда в ней приняли участие 18 регионов. Теперь же присоединились ещё 11. Финансирование увеличили вдвое, чтобы не менее 200 тыс. детей смогли воспользоваться такой возможностью.

    В ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития добавили, что ведомство планирует довести средства до регионов в течение месяца. В путешествие смогут отправиться учащиеся 5–9-х классов.

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