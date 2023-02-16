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    Колокольцев отправил в отставку двоих управленцев московского главка. Отказ в убежище латвийскому писателю сочли необоснованным

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    Глава МВД России Владимир Колокольцев отправил в отставку двоих высокопоставленных сотрудников ГУ МВД по Москве. Причиной стал «формальный подход» к рассмотрению заявлений граждан, сообщила 16 февраля официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Речь идет о полковниках полиции — замначальника управления по вопросам миграции Игоре Дуднике и начальнике отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Татьяне Дмитриевой. Решение об отставке приняли после того, как в московскую полицию обратился русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев. Он попросил убежища в России — заявил, что ему пришлось покинуть Латвию из-за уголовного преследования в некоторых государствах, связанного с его «активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса».

    В МВД заявляют, что обращение Васильева рассмотрели поверхностно, не учли все обстоятельства, в том числе угрозу жизни, и необоснованно отклонили. Сейчас решение аннулировано, скоро Васильеву предоставят убежище, заявила Волк.

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