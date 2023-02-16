    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, южн

    767мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.21eur79.57

    В Пулково у пассажирки нашли скрипку старше неё как минимум на сто лет

    2203
    3 комментария

    Незаконный вывоз старинного музыкального инструмента пресекли в Петербурге сотрудники таможни.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 16 февраля, скрипку нашли в багаже пассажирки, которая вылетала из России в Корею через Узбекистан. Женщина выбрала для прохождения таможни «зеленый» коридор, однако во время досмотра у нее нашли скрипку и смычки.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сама пассажирка сообщила, что скрипку изготовили в 1900 году, а нынешняя её стоимость превышает 285 тысяч рублей. При этом она не скрывала, что она студентка и не первый раз возит инструмент и знает правила его перемещения.

    По словам пассажирки, скрипку она приобретала в Корее, и у нее есть на инструмент документы. Но она их забыла взять.

    Скрипку изъяли для проведения экспертизы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СкрипкаТаможняЗеленый коридор
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    Guddd-Head16 Фев 2023 в 10:41
    водит?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close