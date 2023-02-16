В Пулково у пассажирки нашли скрипку старше неё как минимум на сто лет

Незаконный вывоз старинного музыкального инструмента пресекли в Петербурге сотрудники таможни.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 16 февраля, скрипку нашли в багаже пассажирки, которая вылетала из России в Корею через Узбекистан. Женщина выбрала для прохождения таможни «зеленый» коридор, однако во время досмотра у нее нашли скрипку и смычки.
Сама пассажирка сообщила, что скрипку изготовили в 1900 году, а нынешняя её стоимость превышает 285 тысяч рублей. При этом она не скрывала, что она студентка и не первый раз возит инструмент и знает правила его перемещения.
По словам пассажирки, скрипку она приобретала в Корее, и у нее есть на инструмент документы. Но она их забыла взять.
Скрипку изъяли для проведения экспертизы.