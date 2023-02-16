Девочка-подросток стала жертвой педофила в заброшенном доме на границе Петербурга и области

Полиция ищет мужчину, который стал насильником 13-летней во Всеволожском районе.
36-летняя жительница Калининского района пришла в МВД накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля. Она, по предварительной информации, сообщила, что её 13-летняя дочь стала жертвой сексуального насилия в августе 2022 года. По словам заявительницы. Ребенка в заброшенный дом в районе Лесной улицы завел некий мужчина, которого она знала по имени.
СК проводит проверку по заявлению.