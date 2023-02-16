    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    767мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.21eur79.57

    Девочка-подросток стала жертвой педофила в заброшенном доме на границе Петербурга и области

    440
    обсудить

    Полиция ищет мужчину, который стал насильником 13-летней во Всеволожском районе.

    36-летняя жительница Калининского района пришла в МВД накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля. Она, по предварительной информации, сообщила, что её 13-летняя дочь стала жертвой сексуального насилия в августе 2022 года. По словам заявительницы. Ребенка в заброшенный дом в районе Лесной улицы завел некий мужчина, которого она знала по имени.

    СК проводит проверку по заявлению.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПедофилНападение на несовершеннолетнего
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close