Аналитики подсчитали, как может сократиться число киосков в Петербурге в ближайшие годы

Более 1000 нестационарных торговых объектов может закрыться в Петербурге в ближайшие три года, если Смольный не смягчит правила продления аренды. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном факультетом глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Основные выводы были представлены 15 февраля на конференции, организованной Союзом малых предприятий. Предметом исследования стали особенности продления договоров размещения и аренды НТО в Северной столице. Ранее федеральное правительство разрешило без конкурса перезаключать такие соглашения на срок до семи лет в качестве антикризисной меры поддержки, но конкретные параметры доверило определять регионам. Власти Петербурга решили, что воспользоваться правом смогут предприниматели, чьи договоры аренды истекают с марта 2022 года по 31 декабря 2023 года, но лишь на два года.

По подсчету исследователей, под действие закона попадают 180 договоров, сроки действия которых истекли с 14.03.2022 по 31.12.2022 и 756 договоров, срок действия которых заканчивается в период с 01.01.2023 по 31.12.2023. В то же время с 1 января 2024 по 31 декабря 2026 истекает срок у еще 1278 договоров. «Те предприниматели, которые лишаются права продлить действие договора на размещение НТО без проведения аукциона, могут прекратить свою деятельность», — отмечается в докладе. Сейчас закон Петербурга позволяет продлевать договор без конкурса на пять лет, но лишь безукоризненным арендатором. Поводом для отказа может стать не только задержка платежа за аренду, но и административный штраф за граффити на киоске, пояснил глава Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Кроме того, власти всегда могут исключить тот или иной адрес из схемы размещения, что также будет основанием для непродления договора.

Опрос, проведенный в ходе исследования, показал, что 65% предпринимателей считают, что в случае непродления договора они могут потерять свое место, 18% опасаются, что могут обанкротиться. 5% признают неизбежность ухода в теневую экономику. При этом 98% опрошенных считают существенной государственной поддержкой своему бизнесу продление сроков действия договоров без проведения торгов от 5 до 7 лет. В ожидании перемен к лучшему бизнес не торопится пользоваться предоставленной льготой. В 2023 году заявления на продление договора на два года подали лишь два предпринимателя, рассказала депутат Ирина Иванова, ссылаясь на данные, озвученные КИО в ходе оперативного штаба по поддержке бизнеса. «Это значит, что бизнес или ждёт лучшего или ничего не ждет, но в последний момент кинется подавать заявления о продлении», — прокомментировала она.