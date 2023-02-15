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    Президент Всемирного банка решил покинуть свой пост

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    Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что намерен досрочно уйти в отставку. Он уже проинформировал об этом правление международного регулятора и уточнил, что собирается покинуть свой пост до конца финансового года — 30 июня, сообщает вечером 15 февраля Bloomberg.

    Как уточняет агентство, 66-летний Мэлпас объяснил своё решение тем, чтобы хотел бы дать возможность администрации президента США Джо Байдена «выбрать того, кто сможет выполнить её задачу по капитальному ремонту кредитора развивающихся стран».

    Дэвид Мэлпас был назначен на пост президента Всемирного банка на пятилетний срок в апреле 2019 года. В прошлом году он столкнулся с разногласиями после того, как на конференции о причинах изменения климата запутался в вопросе, что вызвало призывы к его отставке на фоне критики, что он не принял научного консенсуса о влиянии техногенных выбросов.

    До назначения на должность президента ВБ Мэлпас занимал пост заместителя министра финансов США по международным делам.

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