Зюганов рассказал, что Путин иногда звонит ему по ночам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент РФ Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. Об этом главный коммунист страны сообщил 15 февраля в ходе пресс-конференции, посвящённой 30-летию КПРФ.



«У него тяжёлый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит, — рассказал Зюганов (цитата по РБК). — Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает».

Глава КПРФ также признался, что он в принципе всегда легко может напрямую связаться с главой государства, поскольку Путин «открыт для диалога». Что конкретно они обсуждают во время ночных телефонных разговоров, Зюганов уточнять не стал.

