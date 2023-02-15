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    Зюганов рассказал, что Путин иногда звонит ему по ночам

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    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент РФ Владимир Путин иногда звонит ему по ночам. Об этом главный коммунист страны сообщил 15 февраля в ходе пресс-конференции, посвящённой 30-летию КПРФ.

    «У него тяжёлый график, и надо относиться с уважением. Он всегда звонит, — рассказал Зюганов (цитата по РБК). — Правда, иногда звонок приходит уже за полночь. Ну я поздно ложусь, меня это вполне устраивает».

    Глава КПРФ также признался, что он в принципе всегда легко может напрямую связаться с главой государства, поскольку Путин «открыт для диалога». Что конкретно они обсуждают во время ночных телефонных разговоров, Зюганов уточнять не стал.

    Напомним, что в понедельник, 13 февраля, Путин встретился с Зюгановым и поздравил его и всех коммунистов с 30-летием возрождения КПРФ.

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    ПолитикаПутинЗюганов
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