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    Путин поддержал появление цифрового удостоверения личности

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    19 комментариев

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести в стране цифровое удостоверение личности. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Трансляцию заседания правительства 15 февраля вела пресс-служба Кремля.

    Минцифры уже разработало систему, которая позволит россиянам при необходимости предъявлять удостоверение личности на смартфоне. «Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерится QR-код, который вы предъявляете», — объяснил Шадаев главе государства (цитата по РБК).

    Технология работает при взаимодействии с порталом «Госуслуги». Она позволит гражданам использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Разработанная система уже согласована с ФСБ и безопасна в использовании, уточнил глава Минцифры.


    «Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение», — сказал президент Путин.

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    Владимир ПутинМаксут ШадаевМинцифрыЦифровое удостоверение личности
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    Комментарии 19

    28024381115 Фев 2023 в 20:53
    Мне КомЗдрав СПб не может выдать заверенную копию реестра выписанных мне и полученных мной лекарств по ДЛО. "По техническим причинам". А моя поликлиника уничтожила мою амбулаторную карту, отобранную у меня в далёком 2008 г. В результате мне с конца мая 2015 г. поликлиника престала выписывать льготные рецепты на б/п лекарства. И мои жалобы на прекращение выписки мне б/п лекарств с мая 2015 г. и КомЗдрав СПб, и террфонд СПб, и губернатор Полтавченко, и страховая ОМС компания игнорируют. Я же с 2015 г. вынуждена покупать рекомендованные мне в 2005 - 2014 гг. лекарства платно. Хотя от льготы на получение б/п лекарств я не отказывалась, о чём имеется у меня официальное свидетельство от того же КомЗдрава СПб от февраля 2022 г. Аналогично Матвиенко и Щербакова уничтожили ещё в 2004 г. паспорт на наш дом, чтобы начать строительные работы в подвале нашего дома, на трещинах несущих стен которого после капремонта дома были установлены маячки. Трещины после чего увеличились, паспорт на дом до
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