Путин поддержал появление цифрового удостоверения личности

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести в стране цифровое удостоверение личности. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Трансляцию заседания правительства 15 февраля вела пресс-служба Кремля.

Минцифры уже разработало систему, которая позволит россиянам при необходимости предъявлять удостоверение личности на смартфоне. «Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерится QR-код, который вы предъявляете», — объяснил Шадаев главе государства (цитата по РБК).

Технология работает при взаимодействии с порталом «Госуслуги». Она позволит гражданам использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Разработанная система уже согласована с ФСБ и безопасна в использовании, уточнил глава Минцифры.