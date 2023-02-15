Теперь и в Петербурге. Провайдера оштрафовали за звонки от «службы безопасности банка»

Дело об административном правонарушении получил от прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга оператор связи, не остановивший звонок с подменного номера. Заплатить за это предстоит кратно меньше, чем потеряла жертва телефонных аферистов.

Поводом для проверки оператора стало дело об особо крупном мошенничестве, сообщает прокуратура Петербурга 15 февраля. Заявленный ущерб - 2,7 миллиона рублей. Именно столько потеряла женщина, которой на протяжении трёх дней в июле прошлого года названивала «служба безопасности банка».

Районная прокуратура установила, что потерпевшей звонили с подменного номера. При этом телефонное соединение инициировано через техническое оборудование российского оператора, который в соответствии с законодательством должен был блокировать подобный трафик.

По данным «Фонтанки», вызов шёл от иностранного оператора, зарегистрированного в Гонконге, но женщина видела +7-499… Услуги связи оказывало АО «Авантел». Это корпоративный провайдер связи с филиалами в Москве, Петербурге, Самаре, Новосибирске, Томске, Нижневартовске, Барнауле, Южно-Сахалинске и других городах.

Надзорное ведомство возбудило дело по второй части статьи 13.2.1 КоАП РФ. Санкция для юрлиц предусматривает штраф от 600 тысяч рублей до одного миллиона. «По результатам его рассмотрения организация привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 600 тыс. рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры. Это не первый подобный штраф для России. В январе прокуратура Кировской области сообщила об операторе, который по решению суда заплатит 400 тысяч рублей. В Башкортостане по требованию надзора копанию наказали на 50 тысяч рублей. В августе прошлого года «Оранж Бизнес Сервисез» получила максимальный штраф в 1 миллион, сообщал РБК. Компания принадлежит Orange Business Services, которая, в свою очередь, является «дочкой» французской Orange S.A.