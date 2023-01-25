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    В России впервые оштрафовали мобильного оператора в рамках дела о телефонном мошенничестве

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    В РФ мобильных операторов начали наказывать рублем за пропуск заграничного трафика с номером российской системы нумерации. О новой административной практике 25 января сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

    «Этот подменный номер копировал один из номеров телефона правоохранительных органов, использовался злоумышленниками при совершении дистанционного мошенничества путем обмана потерпевшего якобы звонившими сотрудниками полиции и оформления на имя гражданина кредита», — объяснили в управлении надзорного ведомства.

    Прокурор возбудил административное дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся прекращения оказания услуг связи по пропуску трафика в сети связи общего пользования). Мировой судья судебного участка № 96 района Марфино Москвы привлек оператора к ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

    Решение суда не вступило в законную силу.

    По данным «Фонтанки», оператор не входит в так называемую «большую четверку».

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