Назарбаева лишили «Елбасы»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» утратившим силу. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

Теперь в Казахстане начнет действовать закон «О президенте Республики Казахстан», который будет регулировать статусы всех предыдущих президентов.

Как уточняет РИА Новости, теперь у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева больше не будет особого обеспечения, в частности, канцелярии со штатом сотрудников и специального подразделения охраны.

За ним сохраняются квартира, государственная дача, автомобиль с водителем, бесплатный проезд по стране, медобслуживание и санаторно-курортное лечение.