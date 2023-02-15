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    Назарбаева лишили «Елбасы»

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    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» утратившим силу. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

    Теперь в Казахстане начнет действовать закон «О президенте Республики Казахстан», который будет регулировать статусы всех предыдущих президентов.

    Как уточняет РИА Новости, теперь у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева больше не будет особого обеспечения, в частности, канцелярии со штатом сотрудников и специального подразделения охраны.

    За ним сохраняются квартира, государственная дача, автомобиль с водителем, бесплатный проезд по стране, медобслуживание и санаторно-курортное лечение.

    Елбасы (с казах. — «лидер нации», «глава государства») — официальный титул, который носил первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

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    КазахстанНазарбаевТокаев
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