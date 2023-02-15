    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    В Москве возбудили дело против приезжей, которая набросилась на сотрудницу полиции за требование снять платок

    3331
    20 комментариев

    В Москве возбудили уголовное дело против приезжей, которая агрессивно отреагировала на просьбу снять платок. Капитан полиции осталась с сорванными погонами, гематомами и ссадинами, а женщина стала подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти.

    Как 15 февраля сообщает Следственный комитет столицы, в минувший понедельник в территориальном отделе полиции задержанная отказалась выполнять требования сотрудников правопорядка, набросилась на сотрудницу, испортила той форму и поранила.

    Как сообщала Baza, приезжую из Киргизии доставили в отдел, поскольку она не предоставила документы о регистрации. После снятия отпечатков женщину отправили фотографироваться. Задержанная отказалась убрать платок по религиозным соображениям, а капитан полиции попыталась снять его. В ответ женщина ударила ее, оцарапала и сорвала ее погоны.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваУголовное делоМусульманкаНасилие против полицейского
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close