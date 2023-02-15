В Москве возбудили дело против приезжей, которая набросилась на сотрудницу полиции за требование снять платок

В Москве возбудили уголовное дело против приезжей, которая агрессивно отреагировала на просьбу снять платок. Капитан полиции осталась с сорванными погонами, гематомами и ссадинами, а женщина стала подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти.



Как 15 февраля сообщает Следственный комитет столицы, в минувший понедельник в территориальном отделе полиции задержанная отказалась выполнять требования сотрудников правопорядка, набросилась на сотрудницу, испортила той форму и поранила.

