В Москве возбудили дело против приезжей, которая набросилась на сотрудницу полиции за требование снять платок

В Москве возбудили уголовное дело против приезжей, которая агрессивно отреагировала на просьбу снять платок. Капитан полиции осталась с сорванными погонами, гематомами и ссадинами, а женщина стала подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти.
Как 15 февраля сообщает Следственный комитет столицы, в минувший понедельник в территориальном отделе полиции задержанная отказалась выполнять требования сотрудников правопорядка, набросилась на сотрудницу, испортила той форму и поранила.
Как сообщала Baza, приезжую из Киргизии доставили в отдел, поскольку она не предоставила документы о регистрации. После снятия отпечатков женщину отправили фотографироваться. Задержанная отказалась убрать платок по религиозным соображениям, а капитан полиции попыталась снять его. В ответ женщина ударила ее, оцарапала и сорвала ее погоны.