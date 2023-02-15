Ленинградский зоопарк возглавил московский специалист по опасным животным

Ленинградский зоопарк возглавил Юрий Журавлёв, сообщили 15 февраля в комитете по культуре Петербурга. Последние три месяца он был в этой должности, но с приставкой и.о.



Журавлев закончил Томский государственный университет по специальности «биолог». Преподавал на кафедре биологии в Казахстане, затем на протяжении пяти лет там же занимался научной деятельностью. В 1990-х перешел на работу в Алматинский зоопарк. Свою карьеру начал специалистом по уходу за опасными животными в отделе «Террариум», спустя несколько лет стал начальником отдела. С 2014 по 2022 год возглавлял отдел экспозиции Московского зоопарка.

