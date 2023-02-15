Ленинградский зоопарк возглавил московский специалист по опасным животным

Ленинградский зоопарк возглавил Юрий Журавлёв, сообщили 15 февраля в комитете по культуре Петербурга. Последние три месяца он был в этой должности, но с приставкой и.о.
Журавлев закончил Томский государственный университет по специальности «биолог». Преподавал на кафедре биологии в Казахстане, затем на протяжении пяти лет там же занимался научной деятельностью. В 1990-х перешел на работу в Алматинский зоопарк. Свою карьеру начал специалистом по уходу за опасными животными в отделе «Террариум», спустя несколько лет стал начальником отдела. С 2014 по 2022 год возглавлял отдел экспозиции Московского зоопарка.
«В планах у нового директора Ленинградского зоопарка: реконструкция вольеров, открытие новых экспозиций, приобретение животных и улучшение условий их содержания, запуск новых просветительских проектов и многое другое», — говорят в комитете по культуре.
Чиновники также подчеркивают, что новый директор активно привлекает к работе зоологов, кроме того, впервые за долгое время у животных был пересмотрен рацион питания.
О проблемах Ленинградского зоопарка раньше писала «Фонтанка». У директора Ирины Скибы был конфликт с коллективом: в год из учреждения увольнялись десятки специалистов, на их места приходили силовики. Кроме того, деятельностью зоопарка заинтересовались силовики: в частности, там обнаружили пропажу хамелеонов. Бывшие сотрудники жаловались «Фонтанке», что по инициативе директора-вегетарианки приматы не получали мяса в рационе. Подробнее о проблемах в зоопарке читайте на «Фонтанке».