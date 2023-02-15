Песков заявил, что Кремль не обсуждает материнский капитал для родивших за границей россиянок

Родившие ребёнка за границей россиянки могут получить материнский капитал. Власти не обсуждают ограничения для женщин, уехавших за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 февраля.
«В Кремле не обсуждают отмену материнского капитала для женщин, которые рожали за пределами РФ», — отметил он.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил лишать материнского капитала россиянок, которые рожают в странах, где младенец получает гражданство, а родители могут рассчитывать на ВНЖ. Речь идёт об Аргентине и США.
Национальная миграционная служба Аргентины проводит расследование в отношении беременных россиянок, которые, по ее мнению, могли въехать в страну только с целью получения гражданства. По местному законодательству рожденные в стране дети автоматически получают гражданство этой страны, а родители получают возможность упрощенного получения гражданства, которое дает возможность безвизового въезда в 171 страну.
Газета La Nacion уточняла, что в 2022 году в страну въехали 10,5 тысячи беременных гражданок России, из которых 7 тысяч родили и покинули Аргентину, начав оформление паспорта для ребенка.
Материнский капитал в 2023 году проиндексировали на 11,9 %, его размер составил 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысячи рублей — на второго.