    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    Песков заявил, что Кремль не обсуждает материнский капитал для родивших за границей россиянок

    1359
    2 комментария

    Родившие ребёнка за границей россиянки могут получить материнский капитал. Власти не обсуждают ограничения для женщин, уехавших за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 февраля.

    «В Кремле не обсуждают отмену материнского капитала для женщин, которые рожали за пределами РФ», — отметил он.

    Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил лишать материнского капитала россиянок, которые рожают в странах, где младенец получает гражданство, а родители могут рассчитывать на ВНЖ. Речь идёт об Аргентине и США.

    Национальная миграционная служба Аргентины проводит расследование в отношении беременных россиянок, которые, по ее мнению, могли въехать в страну только с целью получения гражданства. По местному законодательству рожденные в стране дети автоматически получают гражданство этой страны, а родители получают возможность упрощенного получения гражданства, которое дает возможность безвизового въезда в 171 страну.

    Газета La Nacion уточняла, что в 2022 году в страну въехали 10,5 тысячи беременных гражданок России, из которых 7 тысяч родили и покинули Аргентину, начав оформление паспорта для ребенка.

    Материнский капитал в 2023 году проиндексировали на 11,9 %, его размер составил 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысячи рублей — на второго.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Материнский капиталРодильный туризмРоды в АргентинеРоды в США
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close