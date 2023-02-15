Песков заявил, что Кремль не обсуждает материнский капитал для родивших за границей россиянок

Родившие ребёнка за границей россиянки могут получить материнский капитал. Власти не обсуждают ограничения для женщин, уехавших за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 февраля.



«В Кремле не обсуждают отмену материнского капитала для женщин, которые рожали за пределами РФ», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил лишать материнского капитала россиянок, которые рожают в странах, где младенец получает гражданство, а родители могут рассчитывать на ВНЖ. Речь идёт об Аргентине и США.