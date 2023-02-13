Миграционная служба Аргентины начала расследование родильного туризма для россиянок

Национальная миграционная служба Аргентины проводит расследование в отношении беременных россиянок, которые, по ее мнению, могли въехать в страну только с целью получения гражданства. По местному законодательству рожденные в стране дети автоматически получают гражданство этой страны, а родители получают возможность упрощенного получения гражданства, которое дает возможность безвизового въезда в 171 страну.
Чиновники опросили 350 россиянок на поздних сроках беременности, которые въехали в страну в последние месяцы, в течение которых был зафиксирован значительный рост въезда граждан России, пишет 13 февраля «Коммерсантъ».
Результаты опроса свидетельствуют о том, что «мафиозные организации» предлагают беременным россиянкам пакет услуг, упрощающий получение гражданства Аргентины при рождении ребенка на территории страны, сообщила в соцсетях директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.
Ранее миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство тем россиянам, которые получили его после рождения ребёнка, но затем покинули страну. Шестерых беременных россиянок не пустили в страну, они находятся в аэропорту, поскольку чиновники заподозрили, что цель визита женщин была ложной.
Газета La Nacion уточнила, что в 2022 году в страну въехали 10,5 тысячи беременных россиянок, из которых 7 тысяч родили и покинули Аргентину, начав оформление паспорта для ребенка.