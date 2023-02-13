Миграционная служба Аргентины начала расследование родильного туризма для россиянок

Национальная миграционная служба Аргентины проводит расследование в отношении беременных россиянок, которые, по ее мнению, могли въехать в страну только с целью получения гражданства. По местному законодательству рожденные в стране дети автоматически получают гражданство этой страны, а родители получают возможность упрощенного получения гражданства, которое дает возможность безвизового въезда в 171 страну.



Чиновники опросили 350 россиянок на поздних сроках беременности, которые въехали в страну в последние месяцы, в течение которых был зафиксирован значительный рост въезда граждан России, пишет 13 февраля «Коммерсантъ».

