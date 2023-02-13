    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, зап

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.79eur78.05

    Миграционная служба Аргентины начала расследование родильного туризма для россиянок

    3492
    12 комментариев

    Национальная миграционная служба Аргентины проводит расследование в отношении беременных россиянок, которые, по ее мнению, могли въехать в страну только с целью получения гражданства. По местному законодательству рожденные в стране дети автоматически получают гражданство этой страны, а родители получают возможность упрощенного получения гражданства, которое дает возможность безвизового въезда в 171 страну.

    Чиновники опросили 350 россиянок на поздних сроках беременности, которые въехали в страну в последние месяцы, в течение которых был зафиксирован значительный рост въезда граждан России, пишет 13 февраля «Коммерсантъ».

    Результаты опроса свидетельствуют о том, что «мафиозные организации» предлагают беременным россиянкам пакет услуг, упрощающий получение гражданства Аргентины при рождении ребенка на территории страны, сообщила в соцсетях директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

    Ранее миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство тем россиянам, которые получили его после рождения ребёнка, но затем покинули страну. Шестерых беременных россиянок не пустили в страну, они находятся в аэропорту, поскольку чиновники заподозрили, что цель визита женщин была ложной.

    Газета La Nacion уточнила, что в 2022 году в страну въехали 10,5 тысячи беременных россиянок, из которых 7 тысяч родили и покинули Аргентину, начав оформление паспорта для ребенка.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 12

    Гость13 Фев 2023 в 15:44
    в чем проблема?доход страны увеличивается -билеты, отели, роддом, продукты и товары, госпошлины...
    а потом с баланса страны сваливают - не надо тратиться на детсады, школы, медобслуживание, сплошная выгода!
    +0−0
    ProstoZloy13 Фев 2023 в 14:48
    В Аргентине миграционная служба хоть делом занята. А в российских роддомах поток таких "туристок" из Средней Азии не прекращается. На страховой полис они, естественно, не тратились. Так за чей счет этот банкет?
    +4−1
    Отец Родной13 Фев 2023 в 14:08
    Опять жёлтый пук в воздух от фонтанки.
    +1−7
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close