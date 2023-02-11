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    Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, которые получили его после рождения ребёнка

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    37 комментариев

    Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство тем россиянам, которые получили его после рождения ребёнка, но затем покинули страну. Об этом сообщает телеканал C5N, который ссылается на национального директора миграционной службы Флоренсию Кариньяно.

    По её словам, речь идёт о тех россиянах, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребёнок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами Аргентины, чем внутри страны.

    При этом, добавила Кариньяно, если суд впоследствии будет рассматривать вопрос об аргентинском гражданстве и захочет предоставить его человеку, который не живет и не жил в Аргентине, «это его (суда — Прим. ред.) дело».

    Ранее в Аргентину не пустили шестерых беременных россиянок, они находятся в аэропорту. Три из них — уже несколько дней. В миграционной службе объяснили, что цель визита женщин была ложной.

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    Комментарии 37

    Alex00011 Фев 2023 в 13:39
    И тут дырдочка для пристроившихся закрылась, ды штош ты будешъ делать-то.
    +0−0
    chip111 Фев 2023 в 13:30
    Позор нацистским прихвостням!
    +0−0
    Denis_5e4cccd08a04e11 Фев 2023 в 13:20
    Очень выгодное решение для суда. Можно дать ВНЖ, а можно нет. Судьи озолотятся.
    +0−0
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