А вы точно психолог? Сатья Дас извинился перед женщиной, которую ударил сумкой по голове на лекции в Новгороде

Общение в стиле провокативной психологии у слушательницы с коучем шло в течение всего семинара. На видеозаписях слышно, что женщина постоянно выкрикивала реплики и комментарии с места, в итоге терпение у лектора лопнуло. После финальной перепалки Сатья Дас вывел посетительницу «из зоны комфорта», стукнув сумкой по голове.

На своей странице «ВКонтакте» 15 февраля коуч написал, что от имени себя и команды приносит извинения за случившееся. По его словам, в течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию, и не помогали никакие средства успокоения.



«Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживание за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки», — написал он и добавил, что это его не оправдывает и подобные вещи недопустимы.



В городском управлении МВД отмечали, что к ним не поступало обращений ни от организаторов, ни от участников семинара.

