    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    А вы точно психолог? Сатья Дас извинился перед женщиной, которую ударил сумкой по голове на лекции в Новгороде

    7827
    15 комментариев

    Коуч Сатья Дас (Сергей Яковлев) извинился перед жительницей Великого Новгорода, которую ударил сумкой по голове на своей лекции. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

    Общение в стиле провокативной психологии у слушательницы с коучем шло в течение всего семинара. На видеозаписях слышно, что женщина постоянно выкрикивала реплики и комментарии с места, в итоге терпение у лектора лопнуло. После финальной перепалки Сатья Дас вывел посетительницу «из зоны комфорта», стукнув сумкой по голове.

    На своей странице «ВКонтакте» 15 февраля коуч написал, что от имени себя и команды приносит извинения за случившееся. По его словам, в течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию, и не помогали никакие средства успокоения.

    «Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживание за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки», — написал он и добавил, что это его не оправдывает и подобные вещи недопустимы.

    В городском управлении МВД отмечали, что к ним не поступало обращений ни от организаторов, ни от участников семинара.

    Сатья Дас позиционирует себя как лектор, философ и специалист по построению счастливых семейных отношений и воспитанию детей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Великий НовгородСатья ДасКонфликтПеребранка
    ЛАЙК3
    СМЕХ30
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость15 Фев 2023 в 13:39
    тема сисек не раскрыта!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close