Главный синоптик Петербурга рассказал о радостной редкости и дал прогноз на выходные

Погода сделала подарок петербуржцам. Но небольшой — дальше снова будет как обычно. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале 15 февраля.



«Солнце уже 4 дня подряд светило в городе, а вчера даже отмечено 5 часов солнечного сияния. Если сравнивать с прошлыми годами, то только в 2011 году во второй декаде февраля солнце в Санкт-Петербурге светило постоянно», — рассказывает Колесов.

