Главный синоптик Петербурга рассказал о радостной редкости и дал прогноз на выходные

Погода сделала подарок петербуржцам. Но небольшой — дальше снова будет как обычно. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале 15 февраля.
«Солнце уже 4 дня подряд светило в городе, а вчера даже отмечено 5 часов солнечного сияния. Если сравнивать с прошлыми годами, то только в 2011 году во второй декаде февраля солнце в Санкт-Петербурге светило постоянно», — рассказывает Колесов.
В этом году такого солнечного февраля не ожидается. Если сегодня, благодаря антициклону, солнце ещё может выглянуть, то завтра облака уже закроют всю Ленинградскую область, и местами может пройти слабый снег (то есть пока без существенных осадков). А вот в пятницу днём до нас доберётся атмосферный фронт — со снегом и холодом. Так что оттепель закончится завтра во второй половине дня.
«В выходные дни ожидается влияние циклона, который смещается немного южнее Санкт-Петербурга, поэтому продолжаем ждать зимнюю, но слабоморозную погоду со снегом и ветром», — резюмирует Колесов.