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    Русские проникают: финны ничего не могут сделать с норвежским транзитом

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    18 комментариев

    Машины с российскими номерами пробираются в закрытую Финляндию в объезд — через Норвегию, и с этим ничего нельзя поделать, заявил финский таможенник.

    Как пишут финские СМИ 14 февраля, глава таможни в Торнио Кари Ханну признал, что у них нет возможности остановить прибытие россиян из-за шенгенских правил, потому что они законно въезжают в страну.

    «Норвегия разрешила им приехать на свою территорию, так как их визы действительны. Они приезжают в Шенгенскую зону, что дает им возможность посетить Финляндию», — заявил Ханну.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, как работает последняя «форточка» в Европу — граница Мурманск — Киркенес в Норвегии.

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    Комментарии 18

    Гость14 Фев 2023 в 19:31
    на фонтанке тоже шенген
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