«Если прямо завтра утром надо — 50 тысяч»: как работает последняя «форточка» в Европу

Фото: Lise Aserud/NTB/ТАСС Поделиться Поделиться





Когда билет на автобус в Норвегию становится мифом, суровые мурманские мужики начинают зарабатывать реально сказочные суммы. «Фонтанка» рассказывает, как функционирует последнее российское окно в Европу в Арктике.

После закрытия Прибалтики, Польши и Финляндии единственная открытая для всех обладателей «шенгена» сухопутная граница с Европой осталась лишь в Норвегии. Россияне добираются до Мурманска самолетами, поездами и машинами, а дальше едут в норвежский Киркенес. Из его аэропорта открыта вся Европа.



Прямой билет в Мурманск из Петербурга или Москвы на 1 октября обойдется примерно в 13 тысяч рублей. И это дорого. Обычно такса существенно ниже. На следующей неделе, например, цены заявлены уже в районе 3–4 тысяч. Фирменный поезд «Арктика» из Петербурга идет сутки и стоит на 1 октября от 4 до 19 тысяч за плацкарт или СВ. Из Москвы — от 5 до 26 тысяч.

Дальше нужен трансфер до Киркенеса. Никаких международных компаний, Ecolines или LuxExpress, здесь не найти. Только отечественные. Рейсовый автобус один — «Бородин бас».



«Билет стоит 5 000 рублей. Но ближайшая дата, на которую есть места, — это 12 октября», — рассказали «Фонтанке» в компании 30 сентября.

Альтернатива — мурманские частники. Официальных нет, сайты полуживые, на телефоны отвечают не все, искать надо через «Авито».

«15 000 в аэропорт Киркенеса с человека. Если прямо завтра утром надо — 50. Выезд в 5:00. Половина суммы сейчас на карту», — с ходу отвечает один из таксистов. У других условия оказались примерно такими же, некоторые за 100 тысяч предлагали взять целую машину. Торговаться бесполезно — спрос существенно превышает предложение.



Трансфер вообще самый опасный участок этого маршрута. В сети хватает историй, когда под разными предлогами у потенциальных пассажиров выманивали предоплату и потом выключали телефон или увеличивали цену вдвое в последний момент.

Как рассказывают путешественники в чате, который посвящен поездкам в Норвегию, дорога из Мурманска хорошая. Но через 100 км от города стоит КПП для въезда в пограничную зону. Раньше его все пролетали незаметно, просто показав загранпаспорт. А теперь возникают вопросы.



«Пограничники в будке стали всех проверять. Всех мужчин попросили выйти из машин и встать в очередь на улице. Перед нами было 50 человек. Водитель с пассажирами подходит к окошку и отдает загранпаспорта. Пограничник, используя стилус и допотопный наладонник, вводит данные в систему. Каждый человек — 3–5 минут. Иногда система виснет, иногда подносят паспорта водителей грузовиков и так далее. Итог: 3 часа у этого КПП на улице. За нами было 200 человек», — описал проверку один из путешественников.



Затем еще 100 км до границы и еще один КПП с проверкой. Вокруг потрясающая природа и цивилизация периода полураспада, как в Териберке. Затем граница. В очереди машин на двадцать утром можно провести спокойно часа два. Затем минут сорок погранконтроль, проверка багажа. И норвежская сторона.

Пограничники Норвегии просят показать билеты, рассказать, куда и зачем едете. Легенда должна быть уверенной и подтверждаемой бронями и четким маршрутом. Занимает процедура еще минут 40.

Аэропорт Киркенеса совсем маленький и работает с 4:30 до 00:30. Ночевать в нём нельзя. А город в десяти километрах. Такси до него обойдется примерно в 40 евро. Отелей всего три, так что если пропустите рейс, особенно часто это бывает с теми, кто выбирает утренние и зависает на границе, то можно легко оказаться на улице.



Важный нюанс — в Норвегии кроны. Евро и тем более рубли поменять негде. Только действующие в Европе карточки, или запасайтесь местной валютой.

Из аэропорта Киркенеса масса вариантов перелетов — билеты можно купить на российских агрегаторах. За 8–15 тысяч в первых числах октября можно перемещаться по всей Норвегии, за 13–15 тысяч отправиться в Германию, Швецию или на Мальту. На более поздние даты билеты значительно дешевле. Рейсы за границу, как правило, идут с пересадкой в Осло.



Как долго будет работать эта «форточка» в Европу — неизвестно. Норвегия уже заявила, что готова ее захлопнуть.

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией, в Норвегию прибывает меньше людей, и ситуация иная. Стурскуг — наш единственный пограничный пункт с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает», — говорится в заявлении министра юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмили Энгер Мель, опубликованном 30 сентября.



В Норвегии опасаются, что мобилизация в России увеличит риск незаконного пересечения границы на норвежско-российской границе за пределами пограничного перехода. Чтобы контролировать ситуацию, на границу был направлен полицейский вертолет со специальными приборами мониторинга.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

