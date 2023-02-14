    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, сев

    768мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.63eur78.67

    Ярославским футболистам в драке с украинскими игроками сломали ребра и пальцы

    4996
    27 комментариев

    Стали известны травмы, которые получили футболисты «Шинника» в результате драки с украинскими игроками в турецком отеле. Как сообщает «Матч ТВ», ярославцы получили переломы пальцев на руках и ребер.

    У одного из игроков гематома под глазом. По информации телеканала, трое игроков «Миная» также получили «достаточно серьезные повреждения».

    В российском генконсульстве заявили, что драку спровоцировало «неадекватное поведение украинской стороны».

    Ранее гендиректор «Шинника» обвинил в инциденте отель. По его словам, перед заездом ставилось условие, чтобы в отеле не было украинских спортсменов, однако эта договоренность была нарушена.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Драка
    ЛАЙК3
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close