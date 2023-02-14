Ярославским футболистам в драке с украинскими игроками сломали ребра и пальцы

Стали известны травмы, которые получили футболисты «Шинника» в результате драки с украинскими игроками в турецком отеле. Как сообщает «Матч ТВ», ярославцы получили переломы пальцев на руках и ребер.



У одного из игроков гематома под глазом. По информации телеканала, трое игроков «Миная» также получили «достаточно серьезные повреждения».

В российском генконсульстве заявили, что драку спровоцировало «неадекватное поведение украинской стороны».

Ранее гендиректор «Шинника» обвинил в инциденте отель. По его словам, перед заездом ставилось условие, чтобы в отеле не было украинских спортсменов, однако эта договоренность была нарушена.