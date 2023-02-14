Гендиректор «Шинника» обвинил отель в драке с украинскими футболистами

В драке между российскими и украинскими футболистами виноват отель, заявил генеральный директор ФК «Шинник» Сергей Кулаков в интервью РИА Новости. По его словам, при бронировании отеля изначально оговаривалось обязательное отсутствие украинских спортсменов.



«Почему в отеле появилась украинская команда — вопрос к отелю, мы разбираемся в этом вопросе. Я всё прекрасно понимаю: бизнес, деньги и всё остальное, но безопасность должна быть на первом месте», — заявил Кулаков.



Он также подчеркнул, что на данный момент футболисты «Шинника» находятся в безопасности. Тяжесть полученных в драке травм устанавливается.

