    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-з

    757мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd73.63eur78.67

    Выдержка водителю отказала. Автомобиль с наркотиками колесил в центре Петербурга, но не разминулся с ДПС у Крестовоздвиженского собора

    2331
    4 комментария

    Чёрная Kia Optima приглянулась инспекторам накануне немногим позже половины пятого часа утра, сообщает «Дорожный инспектор» 13 февраля. Машину остановили на Лиговском проспекте, 147, и, как оказалось, не зря. 42-летний водитель продемонстрировал документы, но на вопросы отвечал сбивчиво и заметно нервничая. Пассажир спокойствием тоже не отличался.

    Повод нашли в салоне. В автомобиле перевозили вызывающий привыкание груз, уже расфасованный по прозрачным пакетикам.

    Вызванная на место следственно-оперативная группа изъяла весы, архивные номера и наркотики. Порошок потянул на уголовное дело по статье 228.1 — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДПСНаркотикиЛиговский проспект
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Русич Древний13 Фев 2023 в 20:56
    Забавно. Остановили их у здания следственного управления.
    +0−0
    AlBerkut13 Фев 2023 в 20:52
    Как раскладывать по закладкам дурь, не привлекая к себе внимания ментов?
    Это надо делать в пропятого утра, обязательно на авто с архивными номерами, для полного бинго нужно было этим 'дилерам' при этом быть ещё бухими и обдолбанными😂😂😂😂
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close