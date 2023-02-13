Выдержка водителю отказала. Автомобиль с наркотиками колесил в центре Петербурга, но не разминулся с ДПС у Крестовоздвиженского собора

Чёрная Kia Optima приглянулась инспекторам накануне немногим позже половины пятого часа утра, сообщает «Дорожный инспектор» 13 февраля. Машину остановили на Лиговском проспекте, 147, и, как оказалось, не зря. 42-летний водитель продемонстрировал документы, но на вопросы отвечал сбивчиво и заметно нервничая. Пассажир спокойствием тоже не отличался.
Повод нашли в салоне. В автомобиле перевозили вызывающий привыкание груз, уже расфасованный по прозрачным пакетикам.
Вызванная на место следственно-оперативная группа изъяла весы, архивные номера и наркотики. Порошок потянул на уголовное дело по статье 228.1 — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.