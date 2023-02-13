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    Рабочие упали в чан с шоколадом. Фабрика по производству M&Ms и Mars отделалась штрафом

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    22 комментария

    Фабрика по производству M&Ms и Mars была оштрафована после того, как два работника упали в чан шоколадом. Об этом 13 февраля сообщает телевизионный канал Sky News.

    Инцидент имел место в июне 2022 года на заводе в Элизабеттауне (Пенсильвания). По словам чиновников, сотрудники, нанятые подрядной организацией, упали в резервуар во время ремонта.

    Спасатели сумели освободить их, прорезав отверстие в дне чана. Пострадавших госпитализировали. Одного из них пришлось доставить в больницу на самолёте.

    В итоге управление по охране труда (OSHA) оштрафовало компанию Mars Wrigley на более чем 14,5 тыс. долл. Рабочие, как заявили в ведомстве, не были предварительно обучены, а потому не имели права работать с резервуарами.

    Mars и Wrigley объединились в 2008 году. На фабриках производят шоколадные батончики, жевательную резинку и другие сладости.

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    СШАРабочиеШоколад
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    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
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    Комментарии 22

    Майор Пронин13 Фев 2023 в 17:48
    Ноги-то хоть мыли?
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 17:42
    Почему аспирин белый?
    Потому что он работает!
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 17:40
    Что сказал чернокожий мальчик, когда у него был понос?
    “Мамочка, почему я таю?!”
    +0−0
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