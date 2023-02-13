Рабочие упали в чан с шоколадом. Фабрика по производству M&Ms и Mars отделалась штрафом

Фабрика по производству M&Ms и Mars была оштрафована после того, как два работника упали в чан шоколадом. Об этом 13 февраля сообщает телевизионный канал Sky News.

Инцидент имел место в июне 2022 года на заводе в Элизабеттауне (Пенсильвания). По словам чиновников, сотрудники, нанятые подрядной организацией, упали в резервуар во время ремонта.

Спасатели сумели освободить их, прорезав отверстие в дне чана. Пострадавших госпитализировали. Одного из них пришлось доставить в больницу на самолёте.

В итоге управление по охране труда (OSHA) оштрафовало компанию Mars Wrigley на более чем 14,5 тыс. долл. Рабочие, как заявили в ведомстве, не были предварительно обучены, а потому не имели права работать с резервуарами.