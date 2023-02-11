Правительство Калининградской области проверяет видеообращение, в котором якобы мобилизованные жалуются на командование

В правительстве Калининградской области проверяют видеообращение, которое появилось в соцсетях. В нем люди в военной форме и в масках сообщают, что были мобилизованы, определены в войска территориальной обороны и находились в регионе для охраны особо важных объектов. Теперь оказались в подчинении ДНР и привлекаются в качестве штурмовиков для задач, к которым не подготовлены.
По словам людей на видео, лица которых скрыты, после множества передислокаций их батальон был передан в распоряжение ДНР и «переименован» в пехоту, после чего стал привлекаться для штурмовых задач.
«Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму», — говорит один из мужчин.
Мужчины просят губернатора Калининградской области Антона Алиханова разобраться в вопросе и принять соответствующие меры.
Видеообращение опубликовано в ночь на 11 февраля в группе «ПобедаZАнами_39». Сообщество было создано 15 октября 2022 года. В нем публикуются сборы гуманитарной помощи российским военнослужащим и отчеты о ее передаче.
На видео отреагировал официальный аккаунт правительства области во «Вконтакте». «Знаем про видеообращение, разбираемся. Спасибо», — написали с него.