Правительство Калининградской области проверяет видеообращение, в котором якобы мобилизованные жалуются на командование

В правительстве Калининградской области проверяют видеообращение, которое появилось в соцсетях. В нем люди в военной форме и в масках сообщают, что были мобилизованы, определены в войска территориальной обороны и находились в регионе для охраны особо важных объектов. Теперь оказались в подчинении ДНР и привлекаются в качестве штурмовиков для задач, к которым не подготовлены.

По словам людей на видео, лица которых скрыты, после множества передислокаций их батальон был передан в распоряжение ДНР и «переименован» в пехоту, после чего стал привлекаться для штурмовых задач.