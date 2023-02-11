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    Правительство Калининградской области проверяет видеообращение, в котором якобы мобилизованные жалуются на командование

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    17 комментариев

    В правительстве Калининградской области проверяют видеообращение, которое появилось в соцсетях. В нем люди в военной форме и в масках сообщают, что были мобилизованы, определены в войска территориальной обороны и находились в регионе для охраны особо важных объектов. Теперь оказались в подчинении ДНР и привлекаются в качестве штурмовиков для задач, к которым не подготовлены.

    По словам людей на видео, лица которых скрыты, после множества передислокаций их батальон был передан в распоряжение ДНР и «переименован» в пехоту, после чего стал привлекаться для штурмовых задач.

    «Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму», — говорит один из мужчин.

    Мужчины просят губернатора Калининградской области Антона Алиханова разобраться в вопросе и принять соответствующие меры.

    Видеообращение опубликовано в ночь на 11 февраля в группе «ПобедаZАнами_39». Сообщество было создано 15 октября 2022 года. В нем публикуются сборы гуманитарной помощи российским военнослужащим и отчеты о ее передаче.

    На видео отреагировал официальный аккаунт правительства области во «Вконтакте». «Знаем про видеообращение, разбираемся. Спасибо», — написали с него.

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    Комментарии 17

    Slava_Rossii211 Фев 2023 в 21:14
    А что они реально верили обещанием чиновников, что будут привлекаться только к обороне объектов и территории?
    Вроде уже все знают цену этим обещаниям.
    +1−0
    Klav69311 Фев 2023 в 21:02
    Якобы мобилизованные или якобы жалуются? Слово «якобы» здесь неуместно. Типа якобы миротворцы или якобы сво?
    +1−0
    Гость11 Фев 2023 в 20:52
    так всё и есть. подразделения мобилизованных прикрепляют к ДНР полкам. Знакомый там сейчас
    +2−1
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