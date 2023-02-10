Директор школы в Петербурге заступился за девочку, которую полгода насиловал отчим

На странное поведение школьницы после летних каникул обратила внимание директор школы в Красногвардейском районе Петербурга. И не зря.
В полицию накануне около семи вечера обратился инспектор по делам несовершеннолетних, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 февраля. Она сообщила, что к ней пришла директор одной из школ с рассказом, что
По предварительной информации, со слов девочки, с лета 2022 года её отчим совершал над ней насильственные действия сексуального характера.
44-летнего подозреваемого задержали в тот же день за полчаса до полуночи в квартире на проспекте Маршака. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.