Директор школы в Петербурге заступился за девочку, которую полгода насиловал отчим

На странное поведение школьницы после летних каникул обратила внимание директор школы в Красногвардейском районе Петербурга. И не зря.



В полицию накануне около семи вечера обратился инспектор по делам несовершеннолетних, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 февраля. Она сообщила, что к ней пришла директор одной из школ с рассказом, что 13-летняя ученица стала жертвой сексуального насилия в семье.



По предварительной информации, со слов девочки, с лета 2022 года её отчим совершал над ней насильственные действия сексуального характера.

