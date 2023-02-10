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    Директор школы в Петербурге заступился за девочку, которую полгода насиловал отчим

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    10 комментариев

    На странное поведение школьницы после летних каникул обратила внимание директор школы в Красногвардейском районе Петербурга. И не зря.

    В полицию накануне около семи вечера обратился инспектор по делам несовершеннолетних, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 февраля. Она сообщила, что к ней пришла директор одной из школ с рассказом, что 13-летняя ученица стала жертвой сексуального насилия в семье.

    По предварительной информации, со слов девочки, с лета 2022 года её отчим совершал над ней насильственные действия сексуального характера.

    44-летнего подозреваемого задержали в тот же день за полчаса до полуночи в квартире на проспекте Маршака. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 10

    26184725110 Фев 2023 в 10:25
    Директор школы обратила внимание на поведение ученицы...

    Фантастика какая-то.
    Эта ученица наверное должна головой в стены биться, чтобы её поведение заметил директор школы.
    +5−0
    Guddd-Head10 Фев 2023 в 10:07
    И даже 10 лет не прошло?
    +1−4
    27710322510 Фев 2023 в 10:02
    Почему в заголовке:"Директор заступился", а в тексте "пришла директор". Что с полом директора?
    +2−3
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