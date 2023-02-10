Землетрясения в Турции и Сирии унесли более 20 тысяч жизней. Число пострадавших достигло 78 тысяч

Более 20 тысяч человек погибли из-за землетрясений в Турции и Сирии. Количество пострадавших превысило 78 тысяч.
Минимум 17 674 человека погибли в Турции, 72 879 пострадали, сообщает поздно вечером 9 февраля агентство Anadolu. Не менее 3317 жизней унесло землетрясение в Сирии.
Местный Минздрав сообщал о 1347 жертвах в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, а также о 2295 пострадавших. Кроме того, по данным Сирийской гражданской обороны, еще 1970 человек погибли и 2950 были ранены в районах, контролируемых оппозицией.
За три дня российские военные вытащили из-под завалов в Сирии 47 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Олега Егорова. «Медицинская помощь оказана 225 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 38,5 тонн гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости)», — рассказал он.
Как писала «Фонтанка», в Турции под завалами нашли погибшую россиянку. Ее муж и дочь выжили, их госпитализировали.