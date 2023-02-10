Землетрясения в Турции и Сирии унесли более 20 тысяч жизней. Число пострадавших достигло 78 тысяч

Более 20 тысяч человек погибли из-за землетрясений в Турции и Сирии. Количество пострадавших превысило 78 тысяч.

Минимум 17 674 человека погибли в Турции, 72 879 пострадали, сообщает поздно вечером 9 февраля агентство Anadolu. Не менее 3317 жизней унесло землетрясение в Сирии.

Местный Минздрав сообщал о 1347 жертвах в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, а также о 2295 пострадавших. Кроме того, по данным Сирийской гражданской обороны, еще 1970 человек погибли и 2950 были ранены в районах, контролируемых оппозицией.