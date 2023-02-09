В Турции под завалами нашли тело россиянки. Ее мужа и дочь спасли

Уроженка Нижневартовска, числившаяся в списках пропавших без вести после землетрясения в Турции, найдена мертвой. Об этом 9 февраля сообщает портал 86.ru со ссылкой на подругу женщины.



Сообщается, что россиянка 5 лет назад переехала в турецкий города Адияман, где вышла замуж за местного жителя и родила в браке дочку. Мужчину и ребенка нашли под завалами и госпитализировали.

Ранее в МЧС России рассказали, что нашли предположительное местонахождение российской семьи под развалинами дома в Хатае. Поиски россиянки, ее мужа и двух сыновей непрерывно ведутся со вчерашнего вечера.