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    В Турции под завалами нашли тело россиянки. Ее мужа и дочь спасли

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    Уроженка Нижневартовска, числившаяся в списках пропавших без вести после землетрясения в Турции, найдена мертвой. Об этом 9 февраля сообщает портал 86.ru со ссылкой на подругу женщины.

    Сообщается, что россиянка 5 лет назад переехала в турецкий города Адияман, где вышла замуж за местного жителя и родила в браке дочку. Мужчину и ребенка нашли под завалами и госпитализировали.

    Ранее в МЧС России рассказали, что нашли предположительное местонахождение российской семьи под развалинами дома в Хатае. Поиски россиянки, ее мужа и двух сыновей непрерывно ведутся со вчерашнего вечера.

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    ТурцияЗемлетрясениеРоссияне
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