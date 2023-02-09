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    Спасатели определили, где именно под завалами в Хатае может находиться семья россиян

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    Сотрудники МЧС продолжают поиск семьи россиян с двумя детьми, которые находятся под завалами дома в турецком городе Хатай. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе министерства.

    Группа наших спасателей работает на месте со вчерашнего вечера без перерыва. Специалисты продолжают продвигаться вглубь завалов — место, где может находиться российская семья, уже установлено.

    О пострадавших при землетрясении гражданах РФ стало известно накануне. В МИД РФ также рассказали о многочисленных просьбах о помощи в поиске россиян, которые перестали выходить на связь с близкими после разрушений в турецких провинциях.

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