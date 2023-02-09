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    Два триллиона к 2034 году. В Смольном просчитали будущее городской экономики на десятилетие вперед

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    Доходы городского бюджета превысят 2 трлн рублей в 2034 году. Об этом говорится в бюджетном прогнозе Санкт-Петербурга на период 2023 — 2034 годов, опубликованном 9 февраля на портале антикоррупционной экспертизы.

    Бюджетный прогноз Санкт-Петербурга на период 2023 — 2034 годовСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)
    ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ к формированию бюджетной политики Санкт-Петербурга на период 2023 – 2034 годовСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    По расчету Смольного, консолидированный доход бюджета в 2034 году составит 2,1 трлн рублей, что в два раза больше прогноза на 2023 год (1,05 трлн). Расходы в 2034 году ожидаются также на уровне 2,1 трлн рублей (прогноз на 2023 — 1,2 трлн). Бюджет станет бездефицитным, начиная с 2027 года.

    В структуре расходов после 2023 года в два раза снизится доля общегосударственных расходов (8,46% на текущий год), также уменьшатся расходы на СМИ, зато вырастут на здравоохранение, культуру и социальную политику.

    Также в Смольном ожидают, что в следующие 10 лет темпы инфляции будут снижаться (от 5,9% в 2023–25 гг. до 3,9% в 2032–34 гг.) Но и зарплаты будут расти медленнее.

    Зато ВРП будет увеличиваться быстрее: на 2,5% в 2023–25 гг., а с 2029 года на 3,7%.

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