Без окна, но с дизайнерским ремонтом. Топ самых дешевых квартир, которые можно купить в Петербурге

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Купить однушку в новостройке Петербурга дешевле 6 миллионов рублей уже практически невозможно — средний бюджет сделки по городу в классе «массмаркет» составляет 7,8 миллиона. Вторичный же рынок иногда подкидывает сюрпризы. «Фонтанка» изучила предложения сервиса «Авито Недвижимость» и нашла жилье по таким ценам, что дешевле не придумаешь. Правда, где-то нет окна или от расположения жилья повеет образом дворницкой, но это уже нюансы.



Вариант для рисковых

Жилище в доме на улице Севастьянова в Колпино можно было бы назвать квартирой мечты: ну где в Петербурге найдешь трешку площадью 56 квадратов за 1,6 миллиона рублей, и не под крышей или в подвале, а на втором этаже. И дом вроде бы хорош — кирпичная «сталинка» 1937 года постройки.



Если бы не парочка «но». Чтобы привести ее в божеский вид, придется вкладываться буквально во все, от унитаза до полов, потому что сейчас там не стал бы жить даже последний бродяга.

Это еще не все. Фирма «Благотворительный фонд» хотела обихаживать малоимущих, под эти цели государство выдало ей квартиру по договору аренды соцнайма. Теперь же владелец фонда уехал из России и фирму свою продает. — Вместе с бизнесом новому владельцу фонда перейдет и квартира — по договору переуступки прав аренды соцнайма, — рассказал посредник, ведущий сделку.

Можно, конечно, рискнуть и вписаться в эту историю, тем более что продавец готов снизить цену до 1,5 миллиона, но если государство расторгнет договор соцнайма, то жильца несомненно вытряхнут.

Фото: avito.ru Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Квартира в памятнике



За 1,7 миллиона можно купить студию площадью 11,6 м² на ул. Комсомола, 35. Само здание — памятник архитектуры, «Жилой дом служащих Финляндской ж. д.», построен в стиле неоренессанс в 1882–1883 годах.



Затем многокомнатную квартиру нарезали на 8 студий, соответственно владельцу придется сталкиваться с восемью соседями. И не только на лестнице. — Студия в долевой собственности, от соседей получите отказы, и вам придется подписать отказ от преимущественного права покупки доли, он бессрочный. Если через год надумаете продать, то продадите без участия ваших соседей, — рассказали в агентстве, ведущем сделку.

Из пикантных подробностей — в студии нет окна.

Фото: avito.ru Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





С окном на солнечную сторону

Чуть дороже обойдется студия в 10 квадратов в доме на улице Примакова — 1,73 миллиона рублей. Сам дом обычнее некуда — многоквартирная панельная хрущевка 1960 года постройки.



Преимуществом жилища продавцы особо выделяют наличие окна — во двор, на солнечную сторону, и евроремонт. Кухонную зону новому собственнику придется допиливать самостоятельно.

История рождения студии стара как мир — из квартиры нарезали 6 студий со всеми вытекающими последствиями для оформления сделки — по документам это доля в праве.

Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Улучшенная вентиляция

В 1877 году 15-квартирное здание на Рузовской улице было доходным домом К. И. Лапшина. Не так давно помещения на первом этаже выкупило агентство, переделало под студии и с успехом продает — в продаже осталось только три. Апартаменты-студию площадью 10 «квадратов» здесь можно приобрести за 1,75 млн рублей. Доделывать здесь ничего не придется — заезжай и живи. Правда, при продаже придется дополнительно собрать пачку документов.



— Доли оформляем, подписываем соглашение о праве пользования, также от всех собственников на сделке берем письменный отказ от преимущества права покупки на другие доли, — рассказал продавец. Неприятная деталь — в студии нет окна, но «зато улучшенная вентиляция».

Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Свежий ремонт

Студию на первом этаже в доме на Краснопутиловской можно приобрести за 1,83 млн руб. Площадь небольшая — 10 квадратных метров, сам дом тоже обыкновенный — «хрущевка» 1960 года постройки. Новому владельцу предстоит попыхтеть и дополнительно потратиться на оформление кухонной зоны — сейчас это просто голый метраж. Но даже при таком раскладе отбоя от покупателей нет — из квартиры нарезали 6 студий, 4 уже проданы, остались две.



По документам это доля в праве. Сложности могут возникнуть при продаже.

— При продаже будете отказ брать у соседей, это единственная сложность, можно письмом обойтись. Ремонт свежий — 2–3 месяца, — рассказали в агентстве, ведущем сделку.

Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





С видом на Пять углов



Такого жилья, чтобы ничего не достраивать и не доделывать, а сразу въехать и жить припеваючи, в пределах двух миллионов в Петербурге «Фонтанка» найти не смогла, как ни старалась: это будет квартира либо с пожизненной рентой, либо убитая пожаром, или же с черновой отделкой. Если накинуть сверху еще чуть-чуть, то выбирать уже есть из чего.



Студию площадью 12 «квадратов» в доме на Загородном проспекте продают за 2,699 млн рублей. Если набраться терпения, возможно, она станет дешевле — продажа стартовала в ноябре с отметки в 3,2 миллиона. Само здание известно как доходный дом Г. К. Симонова, построенный в стиле эклектики в 1900–1901 годах.

Из бонусов продавец называет дизайнерский ремонт и прекрасный вид из окна. Есть и еще одна «плюшка»: в квартире устроили антресоли, так что по факту к площади прибавятся 4 «квадрата» второго уровня.

Скорее всего, статус у студии — доля в квартире, но уточнять этот момент риелтор не захотел и бросил трубку.

Фото: ЦИАН Поделиться Поделиться





Статус — нежилое помещение

Апартаменты площадью 10 квадратных метров в дореволюционном доме на Курляндской улице можно приобрести за 2,1 миллиона рублей. Доступная цена может ввести в заблуждение, но нужно быть начеку: при всей привлекательности отделки и меблировки, наличии бытовой техники и бака-водогрейки помещение имеет статус нежилого и прописаться в нем нельзя. Ну и придется дожидаться, когда оно освободится. — Там пока еще живут арендаторы, — рассказал агент, ведущий сделку.

Фото: ЦИАН Поделиться Поделиться





Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

