Петербургский школьник пришел на урок с гранатой, одноклассник в шутку выдернул чеку

Легкие ожоги и ссадины получил восьмиклассник перед началом уроков 9 февраля. В руках у мальчика взорвалась то ли страйкбольная граната, то ли имитированная под снаряд петарда.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию, по информации директора 385-й школы Красносельского района Татьяны Архиповой, причиной ЧП стала шалость. Мальчик принес пиротехническое изделие, другой дернул за шнур, и оно взорвалось. «В результате ребенок обжег руку. Ему немедленно была оказана помощь в медицинском кабинете школы — была обработана ладонь. Родители ребёнка были незамедлительно оповещены, приглашены в школу. Больше никто не пострадал», — отметили в комитете.
По данным «Фонтанки», подобие гранаты в школу принес одноклассник пострадавшего. Владелец предложил приятелю проверить ее взрывные способности после уроков в ближайшем парке. Сосед по парте попросил гранату подержать и сразу после слов «не трогай чеку» ее выдернул.
В этот момент подростки уже были в классе, урок должен был начаться через несколько минут. Учительница была в помещении, но игры с гранатой не заметила — сидевший за первой партой мальчик наклонился так, что его практически не было видно.
Известно, что «граната» — это подарок знакомого тети на Новый год. Обе семьи на учетах не состоят.