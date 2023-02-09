Петербургский школьник пришел на урок с гранатой, одноклассник в шутку выдернул чеку

Легкие ожоги и ссадины получил восьмиклассник перед началом уроков 9 февраля. В руках у мальчика взорвалась то ли страйкбольная граната, то ли имитированная под снаряд петарда.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию, по информации директора 385-й школы Красносельского района Татьяны Архиповой, причиной ЧП стала шалость. Мальчик принес пиротехническое изделие, другой дернул за шнур, и оно взорвалось. «В результате ребенок обжег руку. Ему немедленно была оказана помощь в медицинском кабинете школы — была обработана ладонь. Родители ребёнка были незамедлительно оповещены, приглашены в школу. Больше никто не пострадал», — отметили в комитете.