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    Число жертв землетрясений в Турции превысило 16 тысяч человек

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    В результате землетрясений в Турции 16 170 человек погибли и более 64 тысяч пострадали, последние актуальные данные 9 февраля озвучил президент Республики Реджеп Эрдоган. Цифры приводит издание Hurriyet.

    Утром сообщалось о четырнадцати с лишним тысячах погибших. Из под завалов спасатели извлекли тело россиянки. В Сирии, по последним данным, погибли свыше 1200 человек, больше 2000 госпитализированы.

    В Турции в связи с трагедией объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца.

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