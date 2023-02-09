Число жертв землетрясений в Турции превысило 16 тысяч человек

В результате землетрясений в Турции 16 170 человек погибли и более 64 тысяч пострадали, последние актуальные данные 9 февраля озвучил президент Республики Реджеп Эрдоган. Цифры приводит издание Hurriyet.

Утром сообщалось о четырнадцати с лишним тысячах погибших. Из под завалов спасатели извлекли тело россиянки. В Сирии, по последним данным, погибли свыше 1200 человек, больше 2000 госпитализированы.

В Турции в связи с трагедией объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца.