Искалеченную петербурженку нашли у высотки на Королёва. Полиция не верит, что она спутала окно с дверью

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Приморском районе Петербурга после падения женщины со второго этажа. Любовник заявил, что полёт состоялся исключительно по воле подруги.
О девушке под окнами девятнадцатиэтажки на проспекте Королёва в экстренные службы сообщил 33-летний местный житель, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. Пострадавшую он назвал соседкой и заявил, что около шести утра понедельника, 6-го числа, она перебрала с алкоголем и спорхнула с подоконника.
Этаж второй, но травмы оказались серьёзными. В Елизаветинскую больницу 34-летняя пациентка поступила с множественными переломами костей лица и черепа. В тяжёлом состоянии её поместили в реанимацию.
Версия заявителя прожила недолго. Полицейские установили, что пострадавшая живёт вместе с ним. Как полагают, в полёт женщину отправила его крепкая рука.
«После совместного распития спиртных напитков на фоне внезапно возникшего конфликта вытолкнул в окно свою сожительницу», — сообщили «Фонтанке» в полицейском главке.
Мужчина задержан на двое суток. Обстановка должна быть хорошо знакома: бывать в колонии уже доводилось. По предварительным данным, первый раз он стал фигурантом уголовного дела ещё в школьном возрасте в Крыму, всего же привлекался к ответственности восемь раз. Последний — в августе прошлого года, когда получил условный срок за избиение. Перед этим дважды попадался на незаконной рубке дубов с товарищами, вину в суде перекидывали друг на друга.