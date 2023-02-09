Искалеченную петербурженку нашли у высотки на Королёва. Полиция не верит, что она спутала окно с дверью

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Приморском районе Петербурга после падения женщины со второго этажа. Любовник заявил, что полёт состоялся исключительно по воле подруги.



О девушке под окнами девятнадцатиэтажки на проспекте Королёва в экстренные службы сообщил 33-летний местный житель, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. Пострадавшую он назвал соседкой и заявил, что около шести утра понедельника, 6-го числа, она перебрала с алкоголем и спорхнула с подоконника.



Этаж второй, но травмы оказались серьёзными. В Елизаветинскую больницу 34-летняя пациентка поступила с множественными переломами костей лица и черепа. В тяжёлом состоянии её поместили в реанимацию.

