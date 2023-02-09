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    Искалеченную петербурженку нашли у высотки на Королёва. Полиция не верит, что она спутала окно с дверью

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    Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Приморском районе Петербурга после падения женщины со второго этажа. Любовник заявил, что полёт состоялся исключительно по воле подруги.

    О девушке под окнами девятнадцатиэтажки на проспекте Королёва в экстренные службы сообщил 33-летний местный житель, стало известно «Фонтанке» 9 февраля. Пострадавшую он назвал соседкой и заявил, что около шести утра понедельника, 6-го числа, она перебрала с алкоголем и спорхнула с подоконника.

    Этаж второй, но травмы оказались серьёзными. В Елизаветинскую больницу 34-летняя пациентка поступила с множественными переломами костей лица и черепа. В тяжёлом состоянии её поместили в реанимацию.

    Версия заявителя прожила недолго. Полицейские установили, что пострадавшая живёт вместе с ним. Как полагают, в полёт женщину отправила его крепкая рука.

    «После совместного распития спиртных напитков на фоне внезапно возникшего конфликта вытолкнул в окно свою сожительницу», — сообщили «Фонтанке» в полицейском главке.

    Мужчина задержан на двое суток. Обстановка должна быть хорошо знакома: бывать в колонии уже доводилось. По предварительным данным, первый раз он стал фигурантом уголовного дела ещё в школьном возрасте в Крыму, всего же привлекался к ответственности восемь раз. Последний — в августе прошлого года, когда получил условный срок за избиение. Перед этим дважды попадался на незаконной рубке дубов с товарищами, вину в суде перекидывали друг на друга.

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