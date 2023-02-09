В Турции зафиксировали ещё одно землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в восточной части Турции. Об этом вечером 8 февраля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от турецкого города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.
Число погибших превысило 9 тысяч человек, почти 53 тысячи — ранены.
О том, как спасатели из Петербурга пытаются помочь справиться с последствиями стихии в Турции, читайте на «Фонтанке».