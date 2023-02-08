«Мы не едим уже третий день». Россиянка рассказала, что происходит в эпицентре землетрясений в Турции

Жительница турецкого города Газиантепа, который оказался одним из наиболее пострадавших от землетрясений, рассказала в соцсетях, что сейчас происходит в населенном пункте. По ее словам, в больницах много раненых детей и взрослых, а медицинского персонала не хватает. Также в пунктах выдачи продовольствия недостает еды.



«Мы ездили в несколько пунктов выдачи еды. Еды нет. Только хлеб, и то постоянно заканчивается, — сообщила подписчикам Евгения. — Мы не едим уже третий день. Сейчас голод сыграл свое. Муж говорит, пункты с едой откроют вечером. Люди готовят еду на кострах из чего есть…»