«Мы не едим уже третий день». Россиянка рассказала, что происходит в эпицентре землетрясений в Турции

Жительница турецкого города Газиантепа, который оказался одним из наиболее пострадавших от землетрясений, рассказала в соцсетях, что сейчас происходит в населенном пункте. По ее словам, в больницах много раненых детей и взрослых, а медицинского персонала не хватает. Также в пунктах выдачи продовольствия недостает еды.
«Мы ездили в несколько пунктов выдачи еды. Еды нет. Только хлеб, и то постоянно заканчивается, — сообщила подписчикам Евгения. — Мы не едим уже третий день. Сейчас голод сыграл свое. Муж говорит, пункты с едой откроют вечером. Люди готовят еду на кострах из чего есть…»
Женщина помогает соотечественникам переехать в Турцию и получить в стране ВНЖ. В своем рабочем блоге она делится информацией о событиях последних дней. Евгения рассказала, что в ночь на 8 февраля город «иногда трясло», но уже не так сильно, как раньше.
По ее словам, она не может уехать в более безопасное место без мужа. Он работает в Газиантепе врачом и не может покинуть город, потому что в больницах очень много раненых, как детей, так и взрослых.