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    «Мы не едим уже третий день». Россиянка рассказала, что происходит в эпицентре землетрясений в Турции

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    Жительница турецкого города Газиантепа, который оказался одним из наиболее пострадавших от землетрясений, рассказала в соцсетях, что сейчас происходит в населенном пункте. По ее словам, в больницах много раненых детей и взрослых, а медицинского персонала не хватает. Также в пунктах выдачи продовольствия недостает еды.

    «Мы ездили в несколько пунктов выдачи еды. Еды нет. Только хлеб, и то постоянно заканчивается, — сообщила подписчикам Евгения. — Мы не едим уже третий день. Сейчас голод сыграл свое. Муж говорит, пункты с едой откроют вечером. Люди готовят еду на кострах из чего есть…»

    Женщина помогает соотечественникам переехать в Турцию и получить в стране ВНЖ. В своем рабочем блоге она делится информацией о событиях последних дней. Евгения рассказала, что в ночь на 8 февраля город «иногда трясло», но уже не так сильно, как раньше.

    По ее словам, она не может уехать в более безопасное место без мужа. Он работает в Газиантепе врачом и не может покинуть город, потому что в больницах очень много раненых, как детей, так и взрослых.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи.

    Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов. Сегодня на юго-востоке страны произошли новые толчки магнитудой 4,8.

    По последним данным, число погибших от землетрясения в Турции превысило 8,5 тыс. человек.

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    ТурцияЗемлетрясение
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