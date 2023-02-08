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    В Воронеже арестовали «безумного Макса», который удирал с каракалом от полиции и отстреливался фейерверками

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    В Воронеже на два месяца арестовали водителя Toyota Land Cruiser, который устроил погоню с полицией, отстреливаясь от преследователей фейерверками. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

    Мужчину обвиняют в покушении на применение насилия в отношении представителей власти. Он стрелял пиротехникой в сторону инспекторов ДПС, совершал опасные маневры на дороге. После задержания в багажнике машины нашелся каракал — большая хищная кошка. Животное взял на передержку местный зоопарк.

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