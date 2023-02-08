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    Россиянка осталась без Cartier в Пулково

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    Ювелирные украшения решила пронести по «зеленому» коридору пассажирка рейса Дубай — Петербург, но таможенники попытку ей не засчитали.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 8 февраля, наличие незадекларированного в багаже россиянки выявили во время рентгеноскопии. Техника показала внутри предметы, очень похожие на пустые коробки для ювелирных изделий.

    Объяснять наличие упаковки с маркировкой Cartier, а также самих ювелирных изделий пассажирка отказалась.

    Стоимость товаров, по данным СЗТУ, составила больше миллиона рублей.

    Пулковская таможня проводит проверку.

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