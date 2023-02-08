Россиянка осталась без Cartier в Пулково

Ювелирные украшения решила пронести по «зеленому» коридору пассажирка рейса Дубай — Петербург, но таможенники попытку ей не засчитали.



Как сообщает пресс-служба СЗТУ 8 февраля, наличие незадекларированного в багаже россиянки выявили во время рентгеноскопии. Техника показала внутри предметы, очень похожие на пустые коробки для ювелирных изделий.



Объяснять наличие упаковки с маркировкой Cartier, а также самих ювелирных изделий пассажирка отказалась.

Стоимость товаров, по данным СЗТУ, составила больше миллиона рублей.



Пулковская таможня проводит проверку.

