Никита Михалков впервые после реанимации сыграл в спектакле и рассказал об условии врачей

Режиссер, продюсер и актер Никита Михалков 6 февраля впервые вышел на сцену после болезни — в собственной постановке «12». Социальные сети полнятся видеозаписями очевидцев, побывавших на спектакле в московском Театре сатиры.
«Очень многие из вас беспокоились за меня, — сказал он со сцены, и зал встретил эти слова аплодисментами. — Тут находятся врачи, которые меня лечили. Они мне сказали: «Будешь играть в спектакле — вылечим». Пришлось вылечиться».
Следующий спектакль с участием Никиты Михалкова — 7 февраля.
Народный артист РСФСР был госпитализирован с гриппом еще на новогодних праздниках — 5 января его пресс-секретарь сообщила о «подозрении на коронавирус». Позднее стали появляться подробности о нахождении Михалкова в реанимации, о состоянии его здоровья регулярно докладывали президенту страны. 24 января в телеграм-канале передачи Михалкова «Бесогон» появилось сообщение, что актер выписан из больницы.