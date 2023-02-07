Никита Михалков впервые после реанимации сыграл в спектакле и рассказал об условии врачей

Режиссер, продюсер и актер Никита Михалков 6 февраля впервые вышел на сцену после болезни — в собственной постановке «12». Социальные сети полнятся видеозаписями очевидцев, побывавших на спектакле в московском Театре сатиры.



«Очень многие из вас беспокоились за меня, — сказал он со сцены, и зал встретил эти слова аплодисментами. — Тут находятся врачи, которые меня лечили. Они мне сказали: «Будешь играть в спектакле — вылечим». Пришлось вылечиться».



Следующий спектакль с участием Никиты Михалкова — 7 февраля.

