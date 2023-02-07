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    Кино

    Никита Михалков впервые после реанимации сыграл в спектакле и рассказал об условии врачей

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    Режиссер, продюсер и актер Никита Михалков 6 февраля впервые вышел на сцену после болезни — в собственной постановке «12». Социальные сети полнятся видеозаписями очевидцев, побывавших на спектакле в московском Театре сатиры.

    «Очень многие из вас беспокоились за меня, — сказал он со сцены, и зал встретил эти слова аплодисментами. — Тут находятся врачи, которые меня лечили. Они мне сказали: «Будешь играть в спектакле — вылечим». Пришлось вылечиться».

    Следующий спектакль с участием Никиты Михалкова — 7 февраля.

    Народный артист РСФСР был госпитализирован с гриппом еще на новогодних праздниках — 5 января его пресс-секретарь сообщила о «подозрении на коронавирус». Позднее стали появляться подробности о нахождении Михалкова в реанимации, о состоянии его здоровья регулярно докладывали президенту страны. 24 января в телеграм-канале передачи Михалкова «Бесогон» появилось сообщение, что актер выписан из больницы.

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