И шапку нахлобучил. Мужчина, высекая искры из асфальта, удирал от полиции на снегоходе в Йошкар-Оле

Видео: МВД МЕДИА / YouTube
В столице республики Марий Эл сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за гусеничным снегоходом. Служебный видеорегистратор заснял, как нарушитель мчал по дорогам, высекая искры, а потом нырнул в кювет, из которого его и достали полицейские.
Ночью на Водопроводной улице в Йошкар-Оле сотрудники отдельного спецбатальона ДПС обратили внимание на снегоход, который ехал по проезжей части, сообщает 7 февраля «МВД Медиа». «Это чё такое?» — спрашивает полицейский у напарника на видео. Инспекторы потребовали у водителя снегохода остановиться, но тот требование проигнорировал и продолжил движение по дороге. Началось преследование.
Уходя от полиции, управлявший снегоходом мужчина неоднократно нарушал ПДД и создавал опасные ситуации: выезжал на встречную полосу, вилял по проезжей части, на высокой скорости пролетал перекрестки со второстепенными дорогами и налетал на обочины. На Вознесенской улице он не справился с управлением, въехал в снежный вал, и снегоход опрокинулся. Инспекторы вытащили лихача из сугроба, нахлобучили ему на лоб слетевшую шапку и препроводили в служебную машину для оформления
Нарушителем оказался 39-летний житель Медведевского района, в прошлом году уже привлекавшийся к ответственности за «пьяную» езду. Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался. В итоге на мужчину составили административные материалы за управление незарегистрированным транспортным средством (