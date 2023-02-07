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    И шапку нахлобучил. Мужчина, высекая искры из асфальта, удирал от полиции на снегоходе в Йошкар-Оле

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    Видео: МВД МЕДИА / YouTube

    В столице республики Марий Эл сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за гусеничным снегоходом. Служебный видеорегистратор заснял, как нарушитель мчал по дорогам, высекая искры, а потом нырнул в кювет, из которого его и достали полицейские.

    Ночью на Водопроводной улице в Йошкар-Оле сотрудники отдельного спецбатальона ДПС обратили внимание на снегоход, который ехал по проезжей части, сообщает 7 февраля «МВД Медиа». «Это чё такое?» — спрашивает полицейский у напарника на видео. Инспекторы потребовали у водителя снегохода остановиться, но тот требование проигнорировал и продолжил движение по дороге. Началось преследование.

    Уходя от полиции, управлявший снегоходом мужчина неоднократно нарушал ПДД и создавал опасные ситуации: выезжал на встречную полосу, вилял по проезжей части, на высокой скорости пролетал перекрестки со второстепенными дорогами и налетал на обочины. На Вознесенской улице он не справился с управлением, въехал в снежный вал, и снегоход опрокинулся. Инспекторы вытащили лихача из сугроба, нахлобучили ему на лоб слетевшую шапку и препроводили в служебную машину для оформления

    Нарушителем оказался 39-летний житель Медведевского района, в прошлом году уже привлекавшийся к ответственности за «пьяную» езду. Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался. В итоге на мужчину составили административные материалы за управление незарегистрированным транспортным средством (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), невыполнение требования полиции об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), вождение при лишении прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) и три — за неуплату штрафов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем водителем, уже подвергавшимся административному наказанию за «пьяную» езду).

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    Марий ЭлПогоня ГИБДДЙошкар-Ола
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