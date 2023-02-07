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    Минцифры разработало приложение для карты болельщика

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    Минцифры России разработало приложение «Карта болельщика». Этот сервис позволит предъявить билет при входе на стадион без доступа к интернету — достаточно будет показать QR-код.

    В приложении можно оформить карту болельщика для себя и детей, там же можно передать билет другому человеку, узнать расписание матчей и добавить спортивное событие в календарь. Бета-версия сервиса уже доступна в магазинах приложений, отмечается 7 февраля в телеграм-канале Минцифры.

    В министерстве отметили, что уже скоро карту болельщика можно будет оформить в приложении без визита в МФЦ. Сейчас без посещения многофункционального центра не обойтись — туда нужно идти, чтобы подтвердить личность.

    Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ. Этот документ нужен всем, кто собирается быть на матче, — болельщикам, организаторам, представителям СМИ и самим игрокам. По данным Минцифры, документ получили уже 375 тысяч человек.

    В прошлом году болельщики по всей России протестовали против введения карты болельщика. Например, фанаты «Зенита» на каждом матче кричали с трибун, что Fan ID — убийца футбола.

    Систему Fan ID в 2022 году в тестовом режиме ввели на пяти российских стадионах, посещаемость матчей на этих площадках тогда сильно упала. Чтобы стимулировать болельщиков к оформлению документа, клубы стали разыгрывать подарки среди обладателей Fan ID. Так, «Зенит» предлагал оформить карту болельщика, чтобы получить шанс выиграть автомобиль.

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    МинцифрыКарта болельщика
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