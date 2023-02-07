Минцифры разработало приложение для карты болельщика

Минцифры России разработало приложение «Карта болельщика». Этот сервис позволит предъявить билет при входе на стадион без доступа к интернету — достаточно будет показать QR-код.



В приложении можно оформить карту болельщика для себя и детей, там же можно передать билет другому человеку, узнать расписание матчей и добавить спортивное событие в календарь. Бета-версия сервиса уже доступна в магазинах приложений, отмечается 7 февраля в телеграм-канале Минцифры.

В министерстве отметили, что уже скоро карту болельщика можно будет оформить в приложении без визита в МФЦ. Сейчас без посещения многофункционального центра не обойтись — туда нужно идти, чтобы подтвердить личность.