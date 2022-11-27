    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    776мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.48eur62.88

    Оформи Fan ID — выиграй машину. «Зенит» решил простимулировать болельщиков «Ладой»

    809
    8 комментариев

    Петербургский футбольный «Зенит» уже готовится к весенней части чемпионата страны, на которой, как предполагается, должен заработать паспорт болельщика. Фанаты уже долгое время сопротивляются нововведению, но у сине-бело-голубых на это есть свой ответ.

    27 ноября «Зенит» заключил соглашение с «АвтоВАЗом», в рамках которого бренд LADA становится официальным автомобильным партнёром команды. Компания предоставит клубу автомобили флагманской модели нового поколения LADA Vesta и получит широкие возможности для маркетинговых активностей, в том числе это касается размещения рекламы и проведения конкурсов и розыгрышей.

    «Оформите карту болельщика, поддержите команду на «Газпром Арене» на первых двух матчах весеннего отрезка и получите гарантированные призы от клуба и шанс выиграть главный приз — автомобиль от официального партнера футбольного клуба «Зенит» компании «АВТОВАЗ»!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

    Фото: ФК «Зенит» / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    О начале проведения конкурса и его условиях обещают объявить дополнительно. Однако клуб просит болельщиков не откладывать оформление Fan ID.

    «Фонтанка» писала, что во втором круге чемпионата России Fan ID запустят уже на всех стадионах, в том числе и на «Газпром Арене». Фанаты сине-бело-голубых протестовали против этого и каждый матч кричали: «Fan ID — убийца футбола». Активные болельщики ряда других клубов и вовсе бойкотировали игры. Подробнее о том, как Fan ID обрушил посещаемость футбола в России, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: ФК «Зенит» / Telegram

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close