Оформи Fan ID — выиграй машину. «Зенит» решил простимулировать болельщиков «Ладой»

Петербургский футбольный «Зенит» уже готовится к весенней части чемпионата страны, на которой, как предполагается, должен заработать паспорт болельщика. Фанаты уже долгое время сопротивляются нововведению, но у сине-бело-голубых на это есть свой ответ.
27 ноября «Зенит» заключил соглашение с «АвтоВАЗом», в рамках которого бренд LADA становится официальным автомобильным партнёром команды. Компания предоставит клубу автомобили флагманской модели нового поколения LADA Vesta и получит широкие возможности для маркетинговых активностей, в том числе это касается размещения рекламы и проведения конкурсов и розыгрышей.
«Оформите карту болельщика, поддержите команду на «Газпром Арене» на первых двух матчах весеннего отрезка и получите гарантированные призы от клуба и шанс выиграть главный приз — автомобиль от официального партнера футбольного клуба «Зенит» компании «АВТОВАЗ»!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.
О начале проведения конкурса и его условиях обещают объявить дополнительно. Однако клуб просит болельщиков не откладывать оформление Fan ID.
«Фонтанка» писала, что во втором круге чемпионата России Fan ID запустят уже на всех стадионах, в том числе и на «Газпром Арене». Фанаты сине-бело-голубых протестовали против этого и каждый матч кричали: «Fan ID — убийца футбола». Активные болельщики ряда других клубов и вовсе бойкотировали игры. Подробнее о том, как Fan ID обрушил посещаемость футбола в России, читайте в материале «Фонтанки».