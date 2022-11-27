Оформи Fan ID — выиграй машину. «Зенит» решил простимулировать болельщиков «Ладой»

Петербургский футбольный «Зенит» уже готовится к весенней части чемпионата страны, на которой, как предполагается, должен заработать паспорт болельщика. Фанаты уже долгое время сопротивляются нововведению, но у сине-бело-голубых на это есть свой ответ.

27 ноября «Зенит» заключил соглашение с «АвтоВАЗом», в рамках которого бренд LADA становится официальным автомобильным партнёром команды. Компания предоставит клубу автомобили флагманской модели нового поколения LADA Vesta и получит широкие возможности для маркетинговых активностей, в том числе это касается размещения рекламы и проведения конкурсов и розыгрышей.

