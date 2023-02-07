Состояние госпитализированного Николая Сванидзе оценили как тяжелое

Журналист и бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

«Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек [легких]», — сказал он.

По словам Гусева, состояние Сванидзе тяжелое. О госпитализации 67-летнего журналиста стало известно вчера, 6 февраля.

Николай Сванидзе начал карьеру на российском телевидении с 1991 года, был автором программы «Зеркало» на телеканале «РТР». С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь». В 2018 году Сванидзе подрался в прямом эфире с журналистом Максимом Шевченко. Шевченко считал, что победить в Великой Отечественной войне удалось благодаря «сталинскому руководству», а Сванидзе — что благодаря «героизму советского народа».