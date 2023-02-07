    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-з

    776мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.6eur76.03

    Состояние госпитализированного Николая Сванидзе оценили как тяжелое

    1676
    обсудить

    Журналист и бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован с отеком легких, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

    «Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек [легких]», — сказал он.

    По словам Гусева, состояние Сванидзе тяжелое. О госпитализации 67-летнего журналиста стало известно вчера, 6 февраля.

    Николай Сванидзе начал карьеру на российском телевидении с 1991 года, был автором программы «Зеркало» на телеканале «РТР». С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь». В 2018 году Сванидзе подрался в прямом эфире с журналистом Максимом Шевченко. Шевченко считал, что победить в Великой Отечественной войне удалось благодаря «сталинскому руководству», а Сванидзе — что благодаря «героизму советского народа».

    Сванидзе не поддержал боевые действия на Украине, в ноябре 2022 года его исключили из СПЧ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Николай СванидзеГоспитализация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close