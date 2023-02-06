Трясет не прекращая: россиянка — о жизни в 300 км от эпицентра землетрясения в Турции

Россиянка Мария оказалась в 300 км от эпицентра крупнейшего за век землетрясения в Турции. «Фонтанке» она рассказала о том, как дважды бежала с 22-го этажа и греется на улице вместе с соседями в ожидании трудной ночи. «6 февраля, понедельник. Мы проживаем в районе Аяш, это 15 минут езды от Эрдемли и полтора часа езды от Мерсина, очень быстро растущего города-миллионника. В 4:17 по местному времени пошли первые толчки, как узнали позже — магнитуда была чуть больше 6 балов. Затем трясло на 7,7 балла. Проснулись от того, что кровать трясётся. Никакого оповещения или разговоров о том, что ожидается землетрясение, не было.

Включили свет, ничего не понимаем! Оделись в первое, что попалось, схватили рюкзак с документами и побежали. Мы проживаем на 22-м этаже 24-этажного отеля, в несезон он сдается помесячно как апартаменты. Бежали бегом по ступеням с 22-го этажа. Пока бежали, толчки закончились. Выбежали на улицу, персонал был с нами, тоже очень испуганные. Они сами явно не понимали, что делать. Также стали выходить турецкие семьи, сразу садились в машину и уезжали.

Как нам позже объяснили, местные в таких ситуациях быстро ретируются с места в открытую местность. Мы же продолжали стоять на улице под дождём, совершенно не понимая, что делать! Собрались наши соседи, русские, белорусы, украинцы. Друг друга поддержали, затем три часа сидели в зоне ресепшен, совершенно не понимая, что дальше. Персонал напоил нас чаем.

Ближе к 9 часам утра поднялись в номер. По всем каналам красная строка и разрушения, объявили высокий уровень опасности. Наш отель находится на центральной дороге, связывающей все прибрежные города. Скорые, полиция, МЧС в огромном количестве двинулись в большие города — Адана, Мерсин и выше. В Турции объявили траур. В 13:47 землетрясение повторилось. Магнитуда была 7,8 балла, до этого по приложению отслеживания землетрясений показывало 3, 4, 4,6 балла. И потом резко 7,8. Так же бегом с 22-го этажа, по дороге слышали, как кричат женщины.

Выбежали, встали на холм возле дома. Там уже находился весь персонал. Стояли ждали — что делать, никто не знал. Возле дома поставили стулья и развели костер в бочке. Сказали, возможно, придется сидеть ночь. Температура у нас +6, холодный ветер. Позже все ломанулись в магазины, скупать воду, вещи первой необходимости, образовались очереди. Местные продуктовые магазины закрылись в семь вечера. Обычно работали до 10 вечера. Толчки продолжаются до сих пор. От 3 до 6 баллов в месте смещения плит. Больше всего пострадали Кахоаианмараж, Шазиантеп, Адана и все, что рядом. Люди находятся на улицах, греются возле бочек.

Сейчас Мерсин, Эрдемли — все выдвинулись в нашу сторону. Здесь есть глэмпинги, люди собираются спать в палатках. На выезде образовались огромные пробки. Наш район не на разломе, но трясло очень сильно! Страшно представить, что происходит в эпицентре! Никто не знает, что ждать и что делать. 20 минут назад погибших было около 1 600 человек. В руинах лежат целые районы городов. Нет четкого плана, что делать дальше. В городах срочно требуются в огромном количестве доноры крови. Сейчас продолжает трясти в 4,7 балла. Пустые хлебные полки, все скуплено, очереди, пробки из больших городов.