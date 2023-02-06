В Казахстане затрясло вслед за Турцией

На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, сообщила сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана вечером 6 февраля.



Как говорится в сообщении, подземные толчки были зарегистрированы в 19:02 по времени Алма-Аты, а эпицентр находился на 628 км западнее города.

В поселке Темирлан в Туркестанской области ощутили толчки в 3 балла, в Шымкенте — 2–3 балла, Таразе — 2 балла.

Мощное землетрясение, которое произошло в Турции, ощущают по всему региону 6 февраля. Какая обстановка в Турции после крупнейшей катастрофы столетия — читайте в обзоре «Фонтанки».