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    В Казахстане затрясло вслед за Турцией

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    На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, сообщила сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана вечером 6 февраля.

    Как говорится в сообщении, подземные толчки были зарегистрированы в 19:02 по времени Алма-Аты, а эпицентр находился на 628 км западнее города.

    В поселке Темирлан в Туркестанской области ощутили толчки в 3 балла, в Шымкенте — 2–3 балла, Таразе — 2 балла.

    Мощное землетрясение, которое произошло в Турции, ощущают по всему региону 6 февраля. Какая обстановка в Турции после крупнейшей катастрофы столетия — читайте в обзоре «Фонтанки».

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