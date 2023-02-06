Оповещений нет, все выбежали на улицу: россиянка о новых толчках в Турции

Россиянка Татьяна 6 февраля рассказала о новых толчках в Турции. Она живет в Мезитли — это район в провинции Мерсин. В городе, по её словам, очень много русскоговорящих, в том числе даже в доме, где она живет.



«Вот только что были толчки, меньше, чем ночью, секунд 30. Но, опять же, и лампы качались, и окна тряслись. Удивительно, но оповещения не было. И ночью тоже. Обычно предупреждение приходит на телефон громким сигналом», — рассказала она «Фонтанке» 6 февраля.