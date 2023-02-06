    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    770мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.38eur76.73

    Магазины открываются, ставки падают. Эксперты рассказали, как изменилось лицо торговли в центре Петербурга в 2022 году

    4799
    3 комментария

    На конец 2022 года в Петербурге пустовали 8,4 % помещений стрит-ретейла — на 6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Как говорится в отчете консалтинговой компании NF Group, за год было открыто на 17 % больше объектов, чем закрыто.

    Эксперты связывают это с увеличением внутреннего туристического потока в Северную столицу. Впрочем, к доковидным показателям рынок пока не вернулся: до пандемии вакансии были на уровне 7–7,5 %.

    Больше всего точек за прошлый год открыли операторы общественного питания, но они же оказались в лидерах по закрытиям (35 % и 31 % всего объема соответственно). Также в формате встроенных помещений продолжили развиваться продуктовые сети «Магнит», «ВкусВилл», «Дикси», «Мини Лента» и другие. Другие ретейлеры закрывали магазины — среди них «Великолукский мясокомбинат», «Фасоль» и др.

    При этом продолжило сокращаться число отделений банков: в 2022 году было закрыто 28 отделений банков, а открылось только 13.

    На главной торговой магистрали Петербурга — Невском проспекте доля свободных площадей составила 8 %, при этом на основной части улицы пустует 6,6 %, а на Старо-Невском проспекте — 11,1%. Впрочем, девять магазинов иностранных брендов, которые продолжают занимать площади, на конец декабря 2022 года оставались временно закрытыми.

    Сокращение вакансий в центре города сопровождалось снижением ставок. На основной части Невского проспекта, на Старо-Невском проспекте и на Садовой улице, арендные платежи сократились на 6 %, 10 % и 5 % соответственно. А вот на всех остальных торговых улицах города показатель остался неизменным или увеличился в пределах 1–4 %.

    По прогнозу NF Group, по мере ухода с рынка иностранных ретейлеров доля свободных помещений на Невском проспекте может увеличиться до 10 %, а на Старо-Невском — до 15 %. Освободившиеся помещения будут занимать новые торговые сети, ранее не представленные в городе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Невский проспектМагазиныТорговля
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    Гость06 Фев 2023 в 13:46
    Сказочники.
    Рост аренды 7-10% в год или съезжай ( но оборудование и ремонт прийдется оставить). Конкретно мне на 20 процентов подняли аренду в конце 21-го года. И никаких даже 2% минус включая нынешний момент. Всю пандемию почти никому и никаких скидок на аренду на фоне тотальной уверенности населения в обратном. Было тяжело, но мы держались. Многие ушли на удаленку и так и не вернулись ( едят только дома, никуда особенно не ходят, ничего не покупают). Сотрудников в общепит не найти: остались еле живые пенсионерки, инвалиды, без навыков и те, кто хочет много получать, но ничего не делать. Значительная часть посетителей «едален» покинула страну. В январе 2023 дикий рост продаж б/у оборудования для общепита. Зарплаты населения не растут. Город опустел. И да, только на Невском туристы и едят. Остальные очень сильно экономят. Статья чрезмерно оптимистична.
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close