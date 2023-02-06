Магазины открываются, ставки падают. Эксперты рассказали, как изменилось лицо торговли в центре Петербурга в 2022 году

На конец 2022 года в Петербурге пустовали 8,4 % помещений стрит-ретейла — на 6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Как говорится в отчете консалтинговой компании NF Group, за год было открыто на 17 % больше объектов, чем закрыто.



Эксперты связывают это с увеличением внутреннего туристического потока в Северную столицу. Впрочем, к доковидным показателям рынок пока не вернулся: до пандемии вакансии были на уровне 7–7,5 % .

