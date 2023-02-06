Магазины открываются, ставки падают. Эксперты рассказали, как изменилось лицо торговли в центре Петербурга в 2022 году

На конец 2022 года в Петербурге пустовали
Эксперты связывают это с увеличением внутреннего туристического потока в Северную столицу. Впрочем, к доковидным показателям рынок пока не вернулся: до пандемии вакансии были на уровне
Больше всего точек за прошлый год открыли операторы общественного питания, но они же оказались в лидерах по закрытиям (
При этом продолжило сокращаться число отделений банков: в 2022 году было закрыто 28 отделений банков, а открылось только 13.
На главной торговой магистрали Петербурга — Невском проспекте доля свободных площадей составила
Сокращение вакансий в центре города сопровождалось снижением ставок. На основной части Невского проспекта, на Старо-Невском проспекте и на Садовой улице, арендные платежи сократились на
По прогнозу NF Group, по мере ухода с рынка иностранных ретейлеров доля свободных помещений на Невском проспекте может увеличиться до