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    Папа римский назвал условие для встречи с патриархом Кириллом. Его пока не выполнить

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    В Ватикане заявили о желании папы римского встретиться с патриархом Кириллом. Но есть одно условие, которое соблюсти на данный момент не получится. Поэтому встреча, которая планировалась первоначально на июнь 2022 года в Иерусалиме, пока откладывается.

    «Папа хочет встретиться с Кириллом не во время [военных действий], чтобы ничего не отвлекало от богословских вопросов. Пока об этом речи не идет», — цитирует ТАСС 5 февраля слова главы внешнеполитического ведомства Святого престола монсеньора Пола Ричарда Галлахери.

    При этом с Московским патриархатом, по его словам, сохраняется диалог. В декабре патриарх Кирилл направил поздравление с праздником Рождества Христова главе Римско-католической церкви папе Франциску.

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