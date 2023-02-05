Папа римский назвал условие для встречи с патриархом Кириллом. Его пока не выполнить

В Ватикане заявили о желании папы римского встретиться с патриархом Кириллом. Но есть одно условие, которое соблюсти на данный момент не получится. Поэтому встреча, которая планировалась первоначально на июнь 2022 года в Иерусалиме, пока откладывается.



«Папа хочет встретиться с Кириллом не во время [военных действий], чтобы ничего не отвлекало от богословских вопросов. Пока об этом речи не идет», — цитирует ТАСС 5 февраля слова главы внешнеполитического ведомства Святого престола монсеньора Пола Ричарда Галлахери.

